Marcelino habla en la previa del Villarreal-Oviedo: las bajas, el partido de Miami, la situación de Thomas...

Quedan pocas horas para que el balón eche a rodar en LaLiga 2025/26 y el Villarreal CF reciba, en la primera jornada, al Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica (viernes a las 21.30 horas). Un encuentro en el que Marcelino García Toral espera darle “la primera alegría” a la hinchada amarilla y antes del que ha hecho un repaso en toda regla a lo que ha sido la pretemporada y al mercado de fichaje.

El técnico asturiano ha hablado de todo lo que se la preguntado en la previa del choque ante el cuadro oviedista y estas son algunas de sus respuestas:

-¿Llegarán más fichajes?: “Estamos en periodo de mercado y estamos en periodo de competición, pero para mí a día de hoy tiene mucha más importancia y trascendencia el partido. El club y la dirección deportiva trabajan en este espacio que queda para cerrar la plantilla definitivamente y yo gustosamente contestaré cuando finalice y tengamos la plantilla cerrada definitivamente”.

-¿Cómo se han integrado los seis nuevos fichajes?: “Los nuevos están muy bien y hay que agradecerles su actitud. Han intentado adaptarse lo más rápidamente posible a la dinámica de trabajo y juego del equipo, han realizado una pretemporada muy completa y estamos muy satisfechos. Thomas (Partey) es el último que ha llegado y que ha estado más tiempo inactivo, pero su adaptación ha sido perfecta”.

-Los ‘peros’ de las lesiones: “Este grupo es bueno y han aceptado a los nuevos perfectamente. En general podría decir que la pretemporada ha ido muy bien, salvo las dos graves lesiones de Logan Costa y Willy Kambwala, que nos han hecho mucho daño. Primero por ellos como profesionales y luego por el equipo porque dos lesiones tan importantes en pretemporada es poco habitual pero muy doloroso para ellos y para el equipo”.

-Las bajas ante el Oviedo: “Salvo que surja algún inconveniente, las dos únicas bajas que tendremos son las de los dos lesionados de larga duración y la de Ayoze Pérez, que tiene un problema muscular. No estará seguro para este partido, pero es probable que para el siguiente sí si sigue su recuperación como hasta ahora”.

-La llegada de Thomas: “Sobre su situación personal reitero las palabras del presidente porque ese es un pensamiento generalizado de todo el cuerpo técnico y todos los estamentos del club, defendemos su presunción de inocencia. Y, como jugador, he de decir que es un jugador que tiene una trayectoria impresionante. No es sencillo jugar en los equipos en los que ha jugado en su carrera y es un futbolista que nos puede ayudar muchísimo e intentaremos entre todos, y él con su gran actitud y humidlad, que esté lo antes posible al altísimo nivel profesional que tiene. Es un jugador más para la causa porque las tres competiciones nos van a exigir muchísimo y queremos estar lo mejor posible en las tres”.

-¿Se marcha Denis Suárez?: “Cada jugador de la plantilla sabe su situación y es algo de lo que hablamos con ellos. Él ahora mismo es uno más, está con el equipo, tiene contrato pero, si él encuentra un sitio mejor, pues en ese momento será cuando tengamos que hablar”.

Más actualidad

-La visita del Oviedo y Cazorla: “Santi es un jugador especial y una persona especial para mío porque tenemos muy buena relación desde que convivimos en el Recreativo. Creo que es uno de los mejores jugadores a los que he entrenado y con los que más he disfrutado, y por lo tanto siempre le deseé, le deseo y le desearé lo mejor. Pero eso sí, espero que a nivel profesional no nos haga el viernes como pasó cuando vinimos los dos en el Recre y ganamos 0-1 con un gol suyo”.

-Problemas en las dos áreas: “Vamos a competir con los jugadores que tenemos de la mejor manera posible. La pretemporada no es una preparación de cada uno de los partidos que vamos a jugar, es una preparación para llegar al primer partido en la mejor disposición posible. El único contratiempo no es que no tengamos más o menos opciones sino las lesiones que hemos tenido. Vamos a competir con las armas que tenemos; no vale eso de que somos pocos o muchos, somos suficientes para intentar ofrecer una muy buena versión y tenemos capacidad para ganar este o cualquier otro partido. Luego ya entrará en juego la precisión y acierto en las dos áreas”.

Los dorsales

-¿Cómo llega el Oviedo?: “Esperamos un equipo que viene de una trayectoria buenísima porque desde que llegó Paunovic han logrado excelentes resultados, confirmados con el ascenso, y hay que darles la enhorabuena por ello. Dicho esto, esperamos un partido complicado porque todos los equipos que aparecen en la categoría llegan con ilusión y una motivación extra, por eso debemos respetar la entidad del rival y ser conscientes de que nos van a exigir muchísimo. El Oviedo es un equipo muy solidario, que utiliza diferentes zonas de presión, ataca con velocidad aprovechando sus jugadores de banda, y luego tiene dos puntas rematadores y de poderío físico. Es un equipo colectivo que trabaja como equipo, pero nosotros queremos darle la primera alegría a nuestra afición”.

-¿Cuál es el objetivo para esta temporada?: “El objetivo es siempre ser mejor que el año anterior. Hay que ser ambicioso y sería muy bonito ser capaces de repetir. Es un reto difícil porque tenemos un séptimo puesto para superar”.

-¿Qué piensa sobre el partido de Miami?: “Nosotros somos profesionales y vamos a aceptar lo que el club considere oportuno y la competición determine. En su momento se verá y lo que se decida lo aceptaremos de muy buen agrado porque es lo que querrá el presidente, el club y la competición, y no nos podemos negar”.