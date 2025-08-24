Marcelino tras la goleada del Villarreal: "No es fácil superar el primer tiempo que hemos hecho"

El técnico del Villarreal CF, Marcelino García Toral, compareció en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica a la conclusión del encuentro del Submarino amarillo ante el Girona. Los groguets protagonizaron un duelo de un nivel muy alto, en el que goleraron por 5-0 al Girona, de los cinco goles cuatro llegaron antes de lacanzarse la primera media hora del duelo.

Similitudes al partido del Oviedo

"Salimos similar al día del Oviedo, también dominamos y fuimos e intensos sin balón. Contra el Oviedo nos costó más encontrar el primer gol. Hoy acertamos. De las cuatro primeras acciones convertimos dos, eso te da positividad y a ellos les genera dudas. Penalizamos su error para marcar. El equipo ha estado a un nivel altísimo, con balón, sin balón, muchas llegadas, muca solidez defensiva. El partido se pone con un resultado abultado muy rápido. Estoy orgulloso de los jugadores, de como han jugado, de su compromiso y solidaridad. Nos ha entusiasmado el juego del equipo. Es el camino a seguir partiendo desde la humildad, tener esa ambición y mentalidad para afrontar la temporada".

Líder en la segunda jornada

"Son solos dos partidos, los hemos jugado en casa. Hay que contextualizar y ser justos, ver todo, nos enfrentamos a dos equipos que están inmersos en un proceso de confeccionar la plantilla. Nosotros venimos con buena dinámica de la temporada pasada, muchos jugadores jugando del curso anterior. Hicimos una pretemporada muy buena ante grandes rivales, esto nos sirvió para creer en nuestras posibilidades. Entrenando estamos mostrando un gran nivel. Hemos dado un paso adelante sin balón. Esto nos hace ser optimistas teniendo siempre humildad. Ojalá seamos capaces de seguir este camino".

El equipo no concedió ocasiones

"Contra el Oviedo jugamos mucho en superioridad numérica, hoy defendimos muy bien porque ellos en ataque lo hace muy bien, casi no nos hicieron ocasiones de gol. Si te hacen pocas ocasiones y te marcan llegará el momento en el que no te marquen. El rival el año pasado nos penalizaba demasiado para lo que generaba. Si eres permeable el rival te llega mucho, si eres solvente el rival te llega poco. A nivel competitivo y sin balón, en todas las zonas del campo hemos mejorado. Somos solidarios, antes lo éramos y ahora hemos dado un paso más. Vamos por el buen camino, con humildad y trabajo hay mantener, incuso mejorar este nivel".

Un día casi perfecto

"Tenemos que fijarnos en cada día, tener el entrenamiento como situación de mejora, tanto en lo grupal como en lo colectivo, y fijarnos en lo inmediato, ahora recuperarnos, ahora hay que pensar en el Celta. Pensar que podemos jugar a este nivel, es dificíl jugar así, con la precisión con la que hemos jugado en el día de hoy. No siempre coinciden muchos jugadores a ese nivel. Tenemos que tener el ánimo de ser solventes pero creyendo en la prudencia".

Gestionar el escenario con naturalidad

"Hay que llevar esta situación con naturalidad. Estoy orgulloso y agradecido de lo que estos jugadores han exhibido en el campo hoy. El liderato es efímero, nos pidieron dos días los jugadores y ahora descancarán dos. Y luego jugaremos contra otro equipo, si bajamos el nivel nos pueden superar, lo vimos ayer con dos de los mejores equipos de la liga, hay que ser siempre prudente, la prudencia es una buena enseñanza y forma de actuar. Ahora toca seguir trabajando que esto sigue".

Debut de Renato Veiga

"Me gusta ensalzar a todos los jugadores, se daban las circunstancias para jugadores que no tuvieron una pretemporadas normal. Renato estaba entrenando con el grupo de jugadores, no con un equipo que ha hecho una pretemporada, se prestaba la situación para que el jugador se adaptara a sus compañeros. Todos los jugadores van a ser importantes, unos jugarán unas competiciones y otros otra, todos deben involucrarse y todos aceptar lo que jueguen y formar todos una piña, ese es el pensamiento a tratar de inculcar".

¿Margen de mejora?

"No es fácil superar el primer tiempo que hicimos hoy. Puede ser algún detalle o alguna jugada, precisión, llegadas, recuperaciones rápidas, transiciones ofensivas y defensivas, variedad. Repetir esto muchas veces es muy difícil, vamos a ver si lo podemos repetir muchas veces".