Marcelino destaca que el Villarreal protagoniza un arranque liguero "de la mejor forma posible"

Marcelino García Toral ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica a la conclusión de primer encuentro del Villarreal de la temporada 2025/26, saldado con triunfo frente al Real Oviedo.

Análisis del partido

"Hemos hecho un buen trabajo durante la pretemporada, comenzamos la temporada la mejor forma posible, tanto contra once como contra diez. Estamos satisfechos por la victoria y contentos por romper la mala racha del primer partido de liga en casa".

Valoración de los nuevos refuerzos

"Destaco su capacidad, su actitud desde que llegaron durante la pretemporada, es pronto para establecer valoraciones pero estamos muy satisfechos de su capacidad y de su actitud en una temproada tremendamente ilusionante y a la par también esxigente".

Lesión de Gerard

"Es una pena la lesión de Gerard Moreno, había entrenado sin ningún problema muscular, había rendido en pretemporada como un jugador importante, había tenido presencia en el área. Hoy vino a certificar esas buenas sensaciones y es una pena. Esperamos que sea leve la lesión y que cuanto antes esté con nosotros. Es importante para él y también para el equipo. Ojalá no pierda ese buen punto de forma en el que estaba, y si no nos puede ayudar en la próxima jornada tal vez sea en la siguiente. Desde que acabó la pasada temporada teníamos claros los objetivos de nuestro equipo en ataque y la lesión de Gerard no afecta a ello".

Elogios a Etta Eyong

"Etta ha jugado porque se lo ha merecido. Ha metido tres goles en pretemporada, algunos contra equipos importantes. Trabaja muy bien, es un enorme profesional y persona. Todo lo que haga es una satisfacción por él y por todos. Encuentra el gol porque se posiciona muy bien y hoy ha metido un buen gol, nos ha abierto el marcador y estoy muy satisfecho con él".

Primera victoria en el estreno liguero en casa

"Es difícil dar crédito a que había tanto tiempo que el Villarreal no ganara en el estreno liguero en casa. Estamos muy contentos por conseguirlo. Es muy bonito iniciar la competición ganando. Ese primer partido es importante ganarlo, demuestra que durante un mes trabajamos duro y ha merecido la pena. Todos los partidos de pretemporada trabajamos pensando en este partido y lo hemos podido ganar".

Portería a cero

"El Oviedo se quedó con diez muy pronto, y más con la humedad y el calor que había hoy. Pero es importante arrancar sin encajar goles, algo que la pasada pasada temporada nos costó. Iniciar sin encajar goles nos dará confianza, no encajar muchos goles nos acerca más a ganar y con ello a nuestros objetivos".

Bajón tras el descanso

"Nos hubiera gustado tener más ocasiones y hacer unos números similares a los del primer tiempo. Hacía mucho calor, el resultado, la superioridad numérica te hace llevar el partido a una falta de ritmo y a un escenario distante y diferente respecto al del primer tiempo. Pocos jugadores habían jugado el partido entero en pretemporada y eso dificulta repetir esfuerzos durante el encuentro".