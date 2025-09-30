Marcelino, en modo Champions: "La Juventus tiene un equipazo, el Villarreal también"

Tras el estreno en la presente edición de la Liga de Campeones en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres hace dos semanas, la Champions League regresa a Vila-real. Este miércoles, a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica, volverá a sonar esa canción que tanto gusta a los futboleros, el himno de la Champions, nada menos que para acoger el duelo entre el Villarreal CF y a la Juventus de Turín, uno de los clubs más importantes del mundo.

Ante dicho compromiso, el entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, ha analizado este martes cómo afronta el conjunto de la Plana Baixa tan trascendental compromiso, en el que tras la derrota 1-0 en Inglaterra, a los amarillos les interesa estrenar su casillero de victorias en su debut en la mejor competición del mundo en casa, independientemente del nivel del rival, una Juventus mucho más terrenal que en otras épocas.

Ilusionado en lo personal

Para el preparador asturiano será un duelo diferente en lo personal. "Es muy especial para mí. He vivido muchos y extraordinarios momentos con este club. Ahora vivo uno diferente y muy especial. Es el primer partido de Champions que dirijo al Villarreal en este campo. Me siento un privilegiado. No me lo habría esperado hace dos años cuando llegué. Gracias a los jugadores estamos aquí disfrutando. Estamos ilusionados por ganar este partido. Queremos darnos una alegría, también a la afición, pero respetando a un grandísimo rival", destaca.

Marcelino considera determinante estar bien en LaLiga, como así está sucediendo, para poder hacer una buena Champions: "A mí me gusta diferenciar las competiciones. Ahora jugamos nuestro primer partido en casa con la ilusión de ganar. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, el club más laureado de Italia. La Juventus es el primer equipo de dicho país. No será fácil".

La primera victoria

Considera el míster amarillo "clave" lograr el primer triunfo en esta competición: "Tras el debut ante el Tottenham, los jugadores ya se han quitado ese peso del debut en Champions. Ahora, con el nivel que está mostrando el equipo y con el apoyo de nuestra afición, espero que podamos lograr el primer triunfo en esta Liga de Campeones".

Y el técnico lo ha argumentado así: "Si solo nos centramos en esta competición, que es la más atractiva y la más importante de clubs, nos distraemos de LaLiga. Y distraerse en LaLiga te lleva a no ganar, y no ganar te da inseguridad. Por ello, si ganamos en LaLiga, como está pasando, te da seguridad para afrontar partidos como este ante la Juventus con la confianza de que puedes ganar".

Elogios al rival, pero...

El Villarreal, según ha confesado Marcelino, va a ir a por la Juventus sin temos alguno. "Estamos en un buen momento, estamos muy ilusionados y sabemos de la dificultad. Pero tenemos que creer. Solo se puede crecer y te ayuda a ser mejor el jugar este tipo de partidos. Vamos a jugarle a la Juve de tú a tú", destaca.

A su vez, no es de los que piensan que la Juve está en fase de reconstrucción: "En reconstrucción estamos todos los equipos en el mes de septiembre. La Juventus no está en reconstrucción. Tienen un equipazo, pero el Villarreal también. Tienen al mismo entrenador de la pasada campaña y apenas han hecho cambios e la plantilla. Si alguien está en un proceso de cambio, es el Villarreal".

"Decir que la Juventus está en reconstrucción es una excusa. Tiene jugadorazos de primer nivel, una gran plantilla y un gran entrenador. Tienen recursos individuales, grupales y colectivos. Defienden bien, tiene gran juego aéreo y velocidad para atacar", ha recalcado.

Sin excusa, hay que ganar

"La Juve pasó hace unas temporadas una etapa complicada, pero ahora ya lleva dos temporadas a buen nivel y compitiendo en Champions", afirma un Marcelino que no podrá contar con los lesionados Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno, además de los de larga duración.

Pese a ello, no considera que las bajas sean excusas. "Nosotros queremos ganar y vamos a darlo todo para ello. Tenemos argumentos y jugamos en casa. Si somos solidarios, firmes y comprometidos, tenemos muchas posibilidades de ganar. Vamos a ponerle las cosas muy difíciles a la Juventus. Tenemos bajas, pero los importantes son los que están, no es excusa", finaliza un entrandor ilusionado por su debut en casa con el Villarreal en la UEFA Champions League.

Vía: El Periódico de Mediterráneo