Marcelino, ambicioso ante el Tottenham, desvela sus deseos en la Champions

Marcelino García Toral tiene hambre de Champions. En la que será su segunda experiencia en la máxima competición continental, el técnico del Villarreal CF reconoció este lunes que tanto para él como para el Submarino "es un regalo estar en la máxima competición continental".

El preparador asturiano ha reconocido que su equipo tiene "la ilusión de ganar" este martes en el estadio del Tottenham en su estreno esta temporada en la Liga de Campeones y que siempre ha sido capaz de competir contra todos los rivales.

El técnico español compareció este lunes en rueda de prensa en el Tottenham Hotspur Stadium antes de medirse este martes a los 'Spurs' en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Es indudable que mañana inauguramos la mejor competición de clubes del mundo. Esto es un regalo que nos han dado los futbolistas la temporada pasada. Queremos disfrutar y ser competitivos. Ver de lo que somos capaces. Tenemos ambición, capacidad, ilusión y lo queremos demostrar mañana", afirmó.

Con ambición

"Estamos donde todos queremos estar. Sabemos que vamos a jugar contra los mejores de Europa. La opinión de todos es que todos quieren participar. Tenemos la ilusión de ganar. Hemos demostrado ser un equipo competitivo. Siempre hemos competido contra todos los equipos y mañana estamos convencidos de poder volver a hacerlo", agregó el entrenador español.

Sobre el nuevo formato de la competición, Marcelino dijo que es "superatractivo" y que le parece "incluso más complicado".

"Creo que aumenta la dificultad, pero estamos encantados de jugar contra el Tottenham en este maravilloso estadio", añadió.

El Villarreal tendrá este martes enfrente a un Tottenham que es tercero en la Premier League y que ha ganado tres de cuatro partidos en el inicio de temporada.

Rival competitivo

"El Tottenham juega un fútbol muy rápido, muy intenso. Con muchos recuerdos físicos, con una presión en campo contrario hombre a hombre. Pero nosotros tenemos también nuestras armas. Si nosotros disfrutamos, y por disfrutar entiendo que sufrir, tendremos nuestras opciones", comentó.

"Nosotros nos consideramos capaces de jugar contra el Tottenham y cualquier otro oponente. Seguro que vamos a rendir bien. Estoy convencido de que va a ser muy igualado. El que tenga contundencia en las áreas será el que se lleve el partido", añadió.

"Contra el Atlético de Madrid (el pasado sábado en la liga española) no tuvimos nuestro mejor día, pero esto es fútbol y tres días después creo que tenemos los argumentos para que encontremos nuestro mejor nivel", resaltó.

Vía: El Periódico de Mediterráneo