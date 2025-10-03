Un mal arranque le arruina el partido al Villarreal B ante el Atlético Madrileño (1-3)
Los colchoneros de Fernando Torres se pusieron 0-3 en el marcador en el 20'
Al filial de David Albelda le faltó mucha contundencia en los 45 primeros minutos
Juanfran Roca
El partido empezó mal para el Villarreal B, se intentó enderezar la situación sobre la marcha, pero la cosa no mejoró. Errores imperdonables para un equipo de Primera Federación (o de cualquier categoría) condenaron al filial amarillo a claudicar frente al Atlético Madrileño en el Mini Estadi. Y poco qué decir. Impresionantes los rojiblancos de Fernando Torres, con juego, llegada y definición, y mucha tibieza y falta de contundencia en el equipo amarillo de David Albelda.
La estrategia le dio fruto al equipo rojiblanco. Los dos primeros goles llegaron a balón parado, en sendos saques de esquina. El primero fue magistral, con definición del central Ilias Koscic, entre un barullo de futbolistas (min. 3); el segundo desde el otro palo y en el ángulo opuesto el lateral Javier Boñar amplió la ventaja (min. 13). Antes, el propio Kosic, también tras un córner, cabeceó alto y sin marca.
Intentó sobreponerse el filial amarillo con ocasiones no cristalizadas por Luis Quintero y Álex Rubio. En una contra sí que llegó el 0-3 con una gran escapada y magnífica definición de Arnau Ortiz. Ver para creer. Como el día del Europa cuando los catalanes se pusieron 0-3 en el marcador. Superada la media hora y con el Villarreal B recuperado y lanzado, Álex Rubio sorteó al portero y anotó el 1-3.
Segunda parte
Los segundos 45 minutos arrancaron tal y como comenzó el partido. El Atlético Madrileño controlando y llegando. En esta ocasión no batió la portería de Rubén de puro milagro porque la defensa amarilla sacó dos balones desde la misma línea de gol. También pudo recortar más la diferencia el equipo de David Albelda, pero en los últimos metros se estrellaron contra todo dentro del área rival.
El encuentro acabó con la impotencia en el Villarreal B que suma la quinta jornada sin ganar. No suma los tres puntos de una tacada desde la primera jornada cuando derrotó al Alcorcón (1-0).
Ficha técnica:
-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Jean Ives. Lautaro, Eneko Ortiz (Iván, min. 56); Alassane, Carlos Maciá (Thiam, min. 80); Víctor Moreno (Hugo López, min. 56), Facundo, Luis Quintero (Barry, min. 80); y Álex Rubio (Albert García, min. 71).
-3- Atlético Madrileño: Esquivel; Javi Boñar, Puric, Kostic (Barboza, min. 62), Dani Martínez; Javi Serrano, Martín Bellotti (Castillo, min. 62); Iker Luque (Mota, min. 83), Monserrate (Morcillo, min. 83), Arnau Ortíz; y Janneh (Sits, min. 72).
Goles: 0-1. Min. 3: Kostic, 0-2. Min. 13: Boñar. 0-3. Min. 20: Arnau Ortiz. 1-3. Min. 31: Álex Rubio.
Árbitro: David Martínez Montalbán (Águilas). Amonestó a los locales Jean Ives, Alassane, Budesca y Thiam; y a los visitantes Castillo y Arnau.
Campo: Mini Estadi.
Entrada: 800 espectadores.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
