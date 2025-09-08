¿Llega Baena al Atlético-Villarreal de esta jornada?

Todavía inmersos en una ventana FIFA, en un parón liguero que se ha solapado con el final del mercado de verano del 2025, mantiene aún en estado latente el Atlético de Madrid-Villarreal CF del sábado (13 de septiembre del 2025, 21.00 horas), que el futbolista que centraba toda la atención verá, como muy cerca, desde la grada del Riyadh Air Metropolitano. Semanas después de protagonizar un nuevo sonado traspaso desde el Estadio de la Cerámica, a cambio de un montante global que alcanzaría los 55 millones de euros, Álex Baena será baja... debido a una apendicitis.

No ha tenido un aterrizaje sencillo en el Atlético, ni en lo personal (antes de la operación, ya sufrió una lesión muscular); ni en lo colectivo, con un equipo que venía de hacer un pobre papel en el Mundial de Clubs y que, después de gastar 176 kilos en estos últimos tres meses, recibe al Submarino con cinco puntos menos que los groguets.

Días difíciles

El nuevo número 10 rojiblanco aterrizó con el reto de ser uno de los grandes nombres del equipo del Cholo Simeone, que le ubicó como mediapunta, por detrás de Julián Álvarez. Sin embargo, su adaptación se ha visto marcada por una serie de contratiempos.

En su debut liguero, ante el Espanyol, el almeriense fue titular, pero llegaron las molestias musculares. El parte médico confirmó una lesión de grado leve que lo apartó de dos encuentros siguientes: Alavés y Elche.

Cuando parecía que la recuperación estaba cumplida y se abría de nuevo el camino hacia la titularidad, el destino volvió a jugarle una mala pasada. El martes de la semana pasada comenzó con dolores abdominales y tuvo que ser operado de urgencia de apendicitis aguda. El tiempo estimado de baja es de entre tres y cuatro semanas, lo que le impedirá disputar choques de alto voltaje, como contra su exequipo o frente al Liverpool; y lo convierte en seria duda para el primer derbi del curso ante el Real Madrid. Consciente del revés, Baena compartió un mensaje en redes sociales: «No es como empieza sino como acaba».

Desde su paso por el quirófano (2 de septiembre), las dos primeras semanas son de reposo, para la cicatrización. A partir de ahí es una carrera contra el reloj, necesitando entre una y dos semanas más para recuperar el tono muscular.

El precedente

Su caso recuerda al de Diego Godín, otro futbolista que llegó al Atlético desde Vila-real y que también tuvo que superar una operación de apendicitis en sus primeros meses en una venta que rayó los 10 millones. El central uruguayo fue intervenido en octubre del 2010 y estuvo tres semanas fuera.

Sin embargo, aquella dificultad no le impidió convertirse en un referente absoluto: con 389 partidos disputados con los colchoneros, Godín se transformó en una de las grandes leyendas de la era Simeone.