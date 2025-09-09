¿Cómo les ha ido a los internacionales del Villarreal antes de jugar ante el Atlético?

El Villarreal CF más internacional de su historia, con 11 futbolistas cedidos a sus respectivas selecciones en este intermedio liguero, celebrará este miércoles por la tarde (10 de septiembre del 2025, a las 19.00 horas) su primer entrenamiento al completo (lesionados de larga duración al margen) de la temporada, ya con los últimos refuerzos. Será en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, con el fin de contar ya con la inmensa mayoría de ellos, a la espera del peritaje de los daños que deja este primera ventana FIFA de la exigente temporada.

Aparentemente, la primera evaluación no deja más que la suma de minutos y kilómetros. Ya con Georges Mikautadze (Georgia) y Pau Navarro (sub-20) de regreso, Ilias Akhomach, Manor Solomon y Thomas Partey cumplimentaron la segunda parte de la fecha con una suerte (y participación) desigual. El extremo otra vez se quedó inédito con Marruecos (no entró en la convocatoria final en el 0-2 en Zambia), mientras que el ex del Arsenal acabó como capitán en la capital victoria de Ghana contra Malí (1-0). El extremo israelí asistió en el 2-1 frente a Italia, en el encuentro disputado en el destierro de Hungría y que cayó del lado transalpino en el enloquecido desenlace por 4-5.

Gol crucial de Pape Gueye

La jornada de ayer arrancó en Kinsasa, donde jugaba la Senegal de Pape Gueye. En un encuentro con reminiscencias amarillas (marcaron el local Cédric Bakambu y el visitante Nico Jackson), el polivalente futbolista del Submarino contribuyó a la remontada de los suyos con el 2-1 en el 38’: tiro al palo de Ilman Ndiaye y, en el rechace, gol a placer del box to box, que había iniciado la jugada con un pase en profundidad al propio Ndiaye. Al final, 2-3 en el abarrotado Pentecost Martyris Stadium, con un jugador del Tottenham, Pape Matar Sarr, completando la remontada que da un vuelco al grupo.

Costa de Marfil también afrontaba un complicado viaje a Gabón. Nicolas Pepe, partiendo desde el inicio, disputó 74 minutos en el valioso 0-0, siendo amonestado. Esta selección, como Senegal, apunta a ir al Mundial 2026

Además, Renato Veiga vio desde el banquillo en el Hungría-Portugal de Budapest, resuelto favorablemente para los lusos por 2-3.

El amistoso

Hasta aquí, todos encuentros clasificatorios para el Mundial del año que viene en México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, este último combinado norteamericano se ha desplazado a Europa para disputar amistosos. El de esta noche, en Swansea, le enfrentó a la Gales, con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi como titulares, siendo cambiados por el seleccionador, Jesse Marsch, a la vez (minuto 76), con el ex del Inter amonestado por una protesta en un partido con más tensión de lo que aparentaba. Nueva victoria, por 0-1

De madrugada, Juan Foyth espera la oportunidad en el Ecuador-Argentina de Guayaquil, ya con los albicelestes clasificados. El ya campeón del mundo en Qatar 2022 deberá esperar a este miércoles para volver a la disciplina amarilla.

Lo que viene

Por delante, a partir de la visita del sábado a las nueve de la noche al Riyadh Air Metropolitano, 10 partidos de altísima exigencia en 43 días, con siete jornadas de LaLiga EA Sports (arrancando con el Atlético de Madrid para luego medirse a Osasuna, Sevilla, Athletic Club, Real Madrid, Betis y Valencia, entre septiembre y octubre) y las tres primeras fechas de la fase liga de la Champions (Tottenham, Juventus y Manchester City).