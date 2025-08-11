El lateral derecho que quiere el Villarreal pero que se niegan a vender

Una de las posiciones que el Villarreal CF pretende reforzar es la de lateral derecho. Tras la no renovación de Kiko Femenía y la consolidación de Juan Foyth como central, Marcelino solo cuenta con los jóvenes centrales Pau Navarro y el uruguayo Mouriño para la posición de ‘2’, junto a Adri Altimira, que, sobre el papel, saldrá antes del 1 de septiembre, día en el que se cierra la ventada estival de fichajes.

Es por ello que el Submarino ha puesto el punto de mira en Alex Freeman, joven lateral derecho de 21 años e internacional absoluto por Estados Unidos que milita en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol en EEUU.

La situación

Como indicó el periodista Mike McGrath, especializado en asuntos de MLS, situación que ha podido confirmar Mediterráneo, la entidad de la Plana Baixa y el canterano del Orlando City nacido en Baltimore (09/08/2004) tienen un principio de acuerdo pero, por ahora, su club se muestra reacio a una venta y ha rechazado la propuesta que le realizó el Submarino, cantidad que no ha trascendido pero que no fue superior a los 3 millones de euros.

Es más, la entidad ubicada en el estado de Florida también ha rechazado una propuesta de 2 millones de euros del Parma italiano.

Difícil desenlace

Alex Freeman, que lleva desde el 2020 en el Orlando, termina contrato en diciembre del 2026, ya que su vinculación concluye en diciembre del 2025 pero con una opción unilateral de renovación automática por un año más que los Lions (Leones, como así se les conoce a los de Florida) van a ejecutar.

El hecho de que se conociera el principio de acuerdo entre el internacional 7 veces por EEUU, que brilló en la Copa de Oro del pasado mes de julio, y el Villarreal despertó el interés de varios clubs de la Serie A italiana y la Premier League inglesa. Es por ello que ahora el Orlando City está negociando con laa agencia que representa al futbolista, la prestigiosa Wasserman, prolongar más si cabe su vinculación.

A su vez, desde el club estadounidense se ha hecho saber al Villarreal y otros pretendientes que la idea inicial es no venderlo este verano.