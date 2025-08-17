Kalimuendo se va al Forest y el Villarreal sigue buscando delanteros

Finalmente jugará en la Premier League. El Nottingham Forest ha alcanzado un acuerdo para fichar a Arnaud Kalimuendo, delantero francés de 23 años del Rennes que pretendía, entre otros, el Villarreal CF. Un contratiempo más que, unido a las lesiones de Ayoze Pérez y Gerard Moreno, obligan a la dirección deportiva del Submarino a reforzarse con dos delanteros de aquí al cierre del mercado estival del 1 de septiembre.

Una operación que se cerrará en 31,5 millones de euros, según Fabrizio Romano. El periodista publicó su habitual Here we go a falta de las pruebas médicas. De esta manera, Nuno Espírito Santo tendrá nuevo delantero para jugar Europa League.

La negociación

El Forest fue el primero en presentar una oferta formal al Rennes, estimada en unos 30 millones de euros. Ahora faltarían las pruebas médicas para sellar el traspaso antes de que otros clubs puedan entrar en escena. El equipo de Nottingham ha sido capaz de superar en estas negociaciones a Villarreal o Brentford, que también habrían mantenido contactos con el jugador.

El Submarino, como ha venido informando Mediterráneo, también tenía interés en Kalimuendo para reforzar su delantera, contra el que se enfrentó hace dos temporadas en Europa League en fase de grupos ante el Rennes.

Demasiado caro

El club de la Plana Baixa, junto con el Brentford inglés, había establecido contactos para conocer las condiciones del fichaje, pero desde un primer momento se hizo saber al club galo que los amarillos no iban a llegar a los 30 millones solicitados.

Sin embargo, el empuje final lo ha dado el Nottingham Forest, que en este momento está a nada de cerrar la operación y presentar al futbolista. Los de Marcelino siguen buscando sustituto de Thierno Barry. De momento cuentan, como único delantero centro, con Etta Eyong, que ya marcó en el debut liguero ante el Real Oviedo.

Arnaud Kalimuendo se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y se consolidó en el Lens durante dos cesiones exitosas, antes de recalar en Rennes en 2022. En la última campaña de Ligue 1, anotó 17 goles en 33 partidos. Un ariete del agrado de Marcelino que, por su elevado caché y precio que soliticaba su club, terminará en el Nottingham Forest.