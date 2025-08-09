¿Qué jugadores están a disposición de Marcelino para el Villarreal-Aston Villa?

La sesión de entrenamiento del Villarreal CF del viernes en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tuvo, además de a Thomas Partey, a otro jugador amarillo como protagonista. Era Ilias Akhomach, quien ha recibido el alta médica tras completar el proceso de recuperación correspondiente a la intervención quirúrgica a la que se sometió después de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El futbolista hispano-marroquí se lesionó durante el transcurso del encuentro de liga ante el Deportivo Alavés que se celebró en el Estadio de la Cerámica en noviembre de 2024 y fue intervenido el día 15 de aquel mes por el doctor Joan Carles Monllau en Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal. Ahora, nueve meses después, Ilias ya tiene el ‘ok’ de los médicos y podría disfrutar de minutos este domingo ante el Aston Villa en el Trofeo de la Cerámica (21.00 horas).

Otros nombres propios

Además, en la sesión preparatoria se pudo ver a Yeremy Pino ejercitándose con normalidad después de haber superado unas molestias físicas que le impidieron participar en el partido amistoso del pasado miércoles ante el Arsenal.

Por el contrario, los jugadores que no trabajaron a las órdenes de Marcelino fueron Ayoze Pérez, Logan Costa y Willy Kambwala, los tres fuera del equipo por problemas físicos. Los dos últimos con lesiones de larga duración, mientras que el delantero canario hace varias semanas que ya no entrena con normalidad, por lo que ahora mismo es seria duda para arrancar el campeonato.