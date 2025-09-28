La intrahistoria del Villarreal-Athletic: Estreno de película con un espectacular show de luces

El Villarreal-Athletic Club de este pasado sábado tuvo momentos estelares más allá del rectángulo de juego en el Estadio de la Cerámica. Antes y durante el encuentro, la masa social amarilla disfrutó de todo tio de actividades que preparó el club de la Plana Baixa, haciendo las delicias de grandes y pequeños.

Va de luces

La de este sábado fue una noche de estreno. Antes de la salida de los jugadores al terreno de juego, el Villarreal CF inauguró el show de luces correspondiente a esta temporada en los partidos en el Estadio de la Cerámica. Un espectáculo que combina la luz y el sonido que deleitó a los presentes antes del duelo ante el Athletic Club. Una práctica que se producirá en cada encuentro como local.

El Faro Groguet de Nules

Minutos antes del inicio, ya en el césped de La Cerámica, la peña El Faro Groguet de Nules se hizo la fotografía con el once inicial del Submarino, al tratarse de la peña protagonista y haber organizado la previa del partido en la Agrupación de Penyes del Villarreal (APV).

Los peques se divierten

La Fan Zone hizo vibrar a pequeños y mayores en la plaza adjunta al Estadio de la Cerámica. El club instaló el campo de 3×3 para realizar pequeñas competiciones, además de los hinchables, talleres infantiles y pintacaras para los groguets más pequeños de la casa.

‘Doble’ Groc Talent

Como en cada uno de los duelos de casa, el Groc Talent tuvo su protagonismo, en esta ocasión por partida doble. Dos grupos actuaron en el concurso musical del Villarreal CF, en colaboración con el SanSan Festival y el Ayuntamiento de Vila-real. Predicadores (grupo de rock castellonense), primero, y BLFST (banda valenciana de post-punk británic), después, amenizaron con su repertorio musical la previa del partido en la Fan Zone.

Ayuda a Down Castellón

La asociación Down Castellón montó un taller y un photocall para dar a conocer la labor de su entidad entre los aficionados del Villarreal. Este centro, histórico colaborador del club a través de Endavant Igualtat, fue, además, el beneficiario de la Grada Solidaria del club amarillo en el encuentro ante el Athletic Club.

Vía: El Periódico de Mediterráneo