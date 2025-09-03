Informe Villarreal CF: Una inversión de Champions

Marcelino García Toral quería una plantilla de Champions para la Champions. La afición amarilla quería una plantilla de Champions para la Champions. Y, por descontado, el Villarreal CF también lo quería. Por ello, el consejero delegado del club de la Plana Baixa, Fernando Roig Negueroles, junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y a la secretaría técnica, encabezada por Fernando Seguí, han trabajado intensamente a lo largo de todo el verano para certificar, una vez cerrado el plazo de fichajes, posiblemente el mejor plantel de la historia del Submarino uniendo cantidad y calidad.

Sin duda alguna, el conjunto groguet ha cerrado el mercado más voluminoso desde su fundación en 1923, en el que los movimientos de salida y entrada han generado más de 100 millones de euros en cada apartado, puesto que ha ingresado alrededor de 109 millones y se ha gastado una cifra de al menos 101 millones, ambas aproximadas.

Muchas negociaciones

En total, han sido más de 20 operaciones entre salidas y entradas, que concluyeron el último día de mercado con el fichaje de George Mikautadze del Olympique Lyon, el traspaso de Etta Eyong al Levante y la llegada cedido del extremo del Tottenham Manor Salomon.

En el capítulo de ventas, el Villarreal ha traspasado a Álex Baena al Atlético de Madrid por 42 millones, a Yeremy Pino al Crystal Palace por 30 millones, a Thierno Barry al Everton por 32 millones, al delantero Etta Eyong al Levante por 3 millones (1,5 para el Submarino) y a Ramón Terrats, cedido con opción de compra de cuatro millones al Espanyol.

A esos movimientos se suman los de jugadores de la cantera como Andrés Ferrari, vendido al Sint-Truiden belga por 2,5 millones o el delantero Jorge Pascual, traspasado al Granada por 0,5 millones, así como la rescisión de contrato de Arnaut Danjuma, que se fue al Valencia con la carta de libertad, pero el Submarino se ahorra más de 2 millones de euros de su ficha .

Han salido cedidos o por finalización de contrato Kiko Femenía, que ha recalado en el Getafe, Denis Suárez, que lo ha hecho en el Alavés, Eric Bailly, que fue al Real Oviedo, y Raúl Albiol, al Pisa.

Cifras récord

En cuanto a las entradas, la llegada del internacional georgiano George Mikautadze, fichado del Olympique de Lyon por 30 millones, supone el mayor gasto en un traspaso de la historia grogueta.

A su vez, ha firmado a Renato Veiga del Chelsea por 24,5 millones, Alberto Moleiro de Las Palmas por 16 millones, Santiago Mouriño, fichado del Atlético Madrid por 10 millones, Tajon Buchanan, del Inter de Milán, por 9 millones, a Tani Oluwaseyi del Minnesota (8M) y al meta Arnau Tenas del PSG por 2,5 millones.

También han llegado cedidos Rafa Marín, del Nápoles (1 millón), y Manor Solomon, prestado por el Tottenham a coste cero, mientras que Thomas Partey llegó libre del Arsenal. Sin duda, una inversión de Champions.