Informe Villarreal CF: Un calvario en forma de lesiones

El Villarreal CF está viviendo un calvario en el inicio de temporada. Una plaga de lesiones azota al conjunto de la Plana Baixa, que desde pretemporada ha ido encadenando infortunios en varios de sus futbolistas. Una circunstancia que varió los esquemas de su entrenador, Marcelino García Toral, y también obligó a cambiar los planes a la dirección deportiva liderada por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, teniendo que realizar inversiones extra (con traspasos y cesiones) para reforzar posiciones que, sin lesiones, estaban cubiertas.

Siete son los futbolistas que están KO en estos momentos, contando con el delantero Pau Cabanes, que se lesionó para el resto de la temporada justo cuando se había convertido en refuerzo para el filial de David Albelda.

Los casos recientes

A esta plaga de lesiones se unieron tras el partido del sábado ante Osasuna tres futbolistas. El que más sorprendió y preocupa es Juan Foyth. El argentino solicitó el cambio en el minuto 65 ante los navarros y, como desveló Marcelino, apunta a una rotura muscular, por lo que podría estar un mínimo de un mes de baja.

Otra situación preocupante es la de Ayoze Pérez. El tinerfeño recayó en la sesión del viernes de su lesión en el aductor izquierdo. A buen seguro que, mínimo, se perderá los partidos ante Sevilla y Athletic Club, siendo duda para el duelo ante la Juventus de Liga de Campeones, el 1 de octubre.

Estaba siendo uno de los jugadores más peligrosos de la primera mitad ante Osasuna, pero Ilias Akhomach se resintió de la parte posterior de la rodilla derecha, de la que fue operado de una rotura completa del ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento lateral interno en noviembre del 2024. Por ello, fue sustituido al descanso y es seria duda ante el Sevilla y al Athletic Club.

¿Complicaciones en Gerard?

Una de las incógnitas es la situación de Gerard Moreno. El barcelonés sufrió una elongación en los isquiotiblales de la pierna izquierda y anunciaron que regresaría tras la fecha FIFA, ante el Atlético. Pero eso no ocurrió, no jugando ni ante el Tottenham ni Osasuna. Parece haberse complicado una lesión que apunta a rotura.

Larga duración

Y a ello se suman los tres lesionados de larga duración. Logan Costa será baja hasta marzo por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Willy Kambwala volverá en enero tras su rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y Pau Cabanes estará todo el año KO también por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Vía: El Periódico de Mediterráneo