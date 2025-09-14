Informe del Tottenham, rival del Villarreal: Un multimillonario de Champions

El Villarreal CF regresa este martes a la mejor competición de clubs del mundo, la UEFA Champions League. Tras años después, desde que alcanzara las semifinales en 2022, el club de la Plana Baixa iniciará su quinta participación en el torneo más importante por equipos del Planeta Fútbol, donde ha disputado en dos de ellas la penúltima ronda. Es el premio al gran ejercicio 2024/25 y la competición que toda la familia del Submarino está deseando disfrutar.

El conjunto de Marcelino García Toral afrontará una de las salidas más complicadas de la llamada Fase de Liga, en la 1ª de las ocho jornadas que la componen, en casa del Tottenham Hotspur, un clásico del fútbol británico y mundial.

Laureado pero ‘perdedor’

Fundado en 5 de septiembre de 1882, es decir hace 143 años, los Lilywhites (Lirios Blancos), como así se conoce también a los Spurs, el Tottenham tiene dos títulos de liga (cuando todavía no se llamaba Premier League), ha conquistados 3 veces la Europa League (dos bajo el nombre de Copa de la UEFA), la última fue la pasada campaña 2024/25, una Recopa de Europa, 8 veces la FA Cup (la Copa de Inglaterra), 4 títulos de Copa de la Liga (Carabao Cup en estos momentos), y ha conquistado en 7 ocasiones la Supercopa de Inglaterra. A su vez, fue subcampeón de la UEFA Champions League en una ocasión, en la campaña 2018/19, perdiendo la final por 2-0 ante el Liverpool, duelo celebrado en el Metropolitano de Madrid.

Es decir, el club del norte de Londres posee nada menos que 25 títulos de máximo nivel, entre ellos 2 ligas y 4 en Europa, y no se le considera en su país un club ganador, más bien todo lo contrario.

Insultantemente millonario

El Tottenham es y ha sido considerado desde siempre uno de los grandes del fútbol inglés. Históricamente formaba parte del llamado Big Five, los cinco club más ricos e importantes de Inglaterra, que formaban el Liverpool, Everton, Manchester United, los Spurs y su eterno rival desde su fundación, el Arsenal, club con quien compite año a año por ser el rey del norte de Londres.

Con el paso de las décadas, emergieron clubs como el Manchester City y el Chelsea, otrora clubs ascensor (que subían y bajanan de Primera a Segunda), y cayó el potencial del Everton. Y desde el siglo XXI se ha instaurado en la Premier League el término Big Six, los seis más poderosos de Inglaterra deportiva y económicamente, que forman Liverpool, Manchester United, Manchester City y los tres grandes de Londres: Arsenal, Chelsea y Tottenham.

La compañía británica ENIC International Limited posee el 86.58% de los Spurs, la cual pertenece a ENIC Group, holding empresarial propiedad de la familia Lewis, de origen judío, cuya cabeza visible es el multimillonario Joe Lewis, que tiene el 70.12% de las acciones de ENIC del club, mientras que el 29.88% lo posee el expresidente ejecutivo de la entidad, Daniel Levy, quien ha dejado este mes de septiembre la dirección del club, donde llevaba casi 25 años al frente de las operaciones.

Su lugar lo ocupa el nuevo director ejecutivo del Tottenham, Vinai Venkatesham, británico de orígenes de la India que ocupó dicho cargo, curiosamente, en el Arsenal durante una década.

La apuesta por Frank

La exigencia en Londres es tal que, en el pasado ejercicio 24/25, el conquistar la Europa League no le sirvió a su entrenador, el greco-australiano Ange Postecoglou, para mantener el cargo, ya que fue despedido por finalizar el 17º de la Premier League, solo un puesto por encima del descenso, aunque 13 puntos de margen con el 18º.

Su salida provocó el fichaje de uno de los entrenadores de moda del torneo inglés, el danés Thomas Frank, que tras siete temporadas en el Brentford y consolidarlo en la élite de la Premier League (lo ascendió en la 2020/21), ha dado el salto a uno de los grandes.

El danés ofrece un fútbol moderno, táctico, dinámico, vertiginoso y con una firme apuesta por futbolistas de velocidad y calidad.

Inversión de 210,6 millones

Además de Frank, el club ha apostado por realizar una fuerte inversión en futbolistas, nada menos que de 210,6 millones de euros (por solo 41,5 millones en ventas, una de ellas la del histórico capitán surcoreano Son por 22 millones), para reestructurar su plantilla en busca de realizar una gran Champions y aspirar a la Premier.

Para ello, además de conservar en la plantilla al meta Vicario, a defensas nivel top como el argentino Cuti Romero, el neerlandés Van de Ven o el internacional español Pedro Porro, a centrocampistas como Kulusevski, Maddison, Pape Matar Sarr o Bentancur, y a atacantes como Richarlison, Brennan Johnson y Odobert, se ha fichado a cracks del nivel de Palhinha, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Mathys Tel o se ha logrado la cesión de Kolo Muani.

Una entidad multimillonaria en la que no tenía hueco el israelí Manor Solomon, cedido esta temporada al propio Submarino, o donde tampoco cabían Bryan Gil, que se ha marchado al Girona o el crack exgroguet Gio Lo Celso. Aunque al Villarreal de Marcelino no le asustan los millones de este clásico del norte de Londres.