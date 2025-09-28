Informe del rival del Villarreal en Champions: Juventus, una 'Vecchia Signora' en reconstrucción

«Hola, somos la Juventus de Turín, tenemos 70 títulos»... Así se presenta la Juve cada vez que sale a pasear. Cuando la Vecchia Signora salta a un rectángulo de juego, entra en escena historia viva, fútbol en estado puro, mitos y leyendas de una de las entidades más importantes del Planeta Fútbol.

Al rival del Villarreal CF en la 2ª jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025/26 en el Estadio de la Cerámica (miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas) se le conoce con dicho apelativo por sus históricos orígenes aristocráticos de la società sportiva más pudiente de Italia en los inicios de los años 20 en el pasado siglo XX, por aquello de la avanzada edad de sus propietarios y dirigentes.

Una vieja entidad que puede presumir de poseer 70 títulos de máximo nivel élite: 10 internacionales, ganando dos veces la Copa de Europa (ahora Champions), dos la Supercopa de Europa, tres la Copa de la UEFA (ahora Europa League), una la Recopa de Europa y en dos ocasiones la Copa Intercontinental (Mundial de Clubs); y nada menos que 60 entorchados italianos, con 36 títulos ligueros de la Serie A, 15 conquistas de la Coppa Italia y 9 la Supercoppa.

Los otros dos grandes de Italia, los clubs de Milán, el AC Milan y el Internazionale Milano, siguen alejados en el palmarés con 50 y 46 títulos oficiales de élite respectivamente. Un dato que refleja la grandeza del rival del Submarino.

En ‘horas bajas’

Hablar de que un club tan magno está en horas bajas debe tomarse con perspectiva. Porque la Juventus si está acostumbrada a algo es a ganar. Pero la realidad dicta que la Vecchia Signora logró su último título internacional hace 29 temporadas (la Supercopa de Europa 96/97), obtuvo su segunda y última Champions hace 30 (95/96) y no gana un Scudetto (Serie A) desde la pandemia, en la 2019/20. Su último título es la Coppa Italia hace dos campañas (23/24).

La entidad sigue perteneciendo, como desde inicios del Siglo XX, a la afamada, prestigiosa y pudiente Familia Agnelli, la propietaria, entre otras multinacionales, de todo el imperio automovilístico FIAT: Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia y Abarth; y las marcas deportivas de lujo Ferrari y Maserati. ¡Casi nada!

Temporada tras temporada, la Juve presumía de tener a muchos de los mejores futbolistas del planeta, convirtiendo la Serie A en el patio de su casa, ya que suma 36 ligas, por 20 del Inter, el segundo. Aunque cierto es que en Europa sus dos títulos de Copa de Europa saben a poco para el potencial económico y deportivo del club.

Pero, como a todos, la crisis también afectó al fútbol italiano, especialmente a la Juventus, que incluso tuvo que jugar una temporada en la Serie B (Segunda División) debido al escándalo de escuchas telefónicas e influencia arbitral llamado Calciopoli o Moggigate, dado el nombre de Luciano Moggi, el por aquel entonces director general del club bianconero. Con todo, la Vecchia Signora supo rehacerse logrando nueve Scudetti consecutivos del 2011 al 2020, pero desde dicho año los juventinos han entrado en una crisis de identidad económica y deportiva, quedando relegado en importancia en Italia por detrás de Inter de Milán, Nápoles, AC Milan e incluso Atalanta, emparejándose con Roma y Lazio, los clubs de la capital.

Devaluación deportiva

Sin ir más lejos, el pasado ejercicio se ganó el derecho de disputar esta edición de la Champions League en la última jornada como 4º clasificado, solo un punto por encima de la Roma. En una mala campaña, la dirección deportiva tuvo que prescindir a mediados de marzo del técnico brasileño Thiago Motta, fichando al croata Igor Tudor, el cual enderezó el rumbo y ha comenzado bien el presente ejercicio en la Serie A y con empate 4-4 en casa ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones.

Sus referentes actuales

El potencial deportivo de la Juve es importante, pero lejos de aquellas Juves plagadas de estrellas de antaño. En estos momentos, su jugador más importante es el jovencísimo extremo germano-turco Kenan Yildiz, de 20 años, nacido en Alemania pero ya 23 veces internacional con Turquía.

Su potencia, su 1.84m, su desborde, su llegada y calidad en los metros finales le convierten en una de las estrellas emergentes.

El otomano lidera el 3-4-3 ó 3-4-2-1 con el que juega la Juve de Tudor. Con un gran portero como el internacional italiano Di Gregorio, un central de nivel top como es el internacional brasileño Bremer, por el que se pagaron 47 millones de euros en 2022., juntos a otros buenos defensas como el francés Kalulu y el inglés Lloyd Kelly.

En la medular, el imponente Khéphren Thuram, hijo del mítico Lilian Thuram, es insustituible con su 1.92m y su enorme talento, compaginando el doble pivote con Locatelli o Koopeiners. Un equipo que juega con carrileros (McKennie, Cambiaso, Joao Mário...) y con extremos, como el citado Yildiz, el canadiense Jonathan David, el luso Francisco Conceiçao o el kosovar Edon Zhegrova, quienes secundan a ‘9’ del nivel del serbio Dudan Vlahovic o el internacional belga. No es el potencial de antaño, pero son muy buenos futbolistas en una Juve en reconstrucción.

Vía: El Periódico de Mediterráneo