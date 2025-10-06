Informe arbitral: Al Villarreal no le Cuadra

Indignación máxima. Eso es lo que se respira en el seno del Villarreal CF con el colegiado Guillermo Cuadra Fernández. Tras el nuevo show del colegiado madrileño adscrito al Comité Balear en el Santiago Bernabéu, que derivó en la pérdida del partido por 3-1 ante el Real Madrid, la acumulación y reiteración de decepciones en los encuentros que dirige el trencilla al Submarino año tras año en LaLiga han encendido las alarmas en el club, donde no se explota públicamente por las consecuencias negativas en forma de sanciones pudiera conllevar.

Sin ir más lejos, la reacción de Marcelino García Toral en sala de prensa tras el choque ante los blancos fue encaminada en ese silencio autoimpuesto para no cargar contra los arbitrajes tendenciosos y repetitivos de Cuadra. «No voy a hablar de os árbitros», dijo a las primeras de cambio.

Incluso cuando le dijeron que Santi Comesaña había criticado al colegiado, fue tajante: «Es su opinión», respondió el asturiano al respecto. «Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar, no me corresponde», ahondó antes de señalar: «Que haya tantas [preguntas], algo raro pudo pasar, ¿no?». Así de claro.

Los indignantes números

Los números que cosecha el madrileño Cuadra Fernández parecen más que sospechosos según se contempla desde el Villarreal CF. El Submarino es uno de los equipos que peores resultados tiene con el adscrito al Comité Balear, y eso que es uno de los clubs habituales de la zona alta de LaLiga.

Desde que dirigiera por primera vez a los amarillos en noviembre del 2018 en casa del Alavés, con derrota evidentemente (2-1), Cuadra ha arbitrado al combinado de la Plana Baixa en un total de 18 partidos de LaLiga. El balance es muy pobre: 5 victorias (27,7%), 4 empates (22,2%) y 9 derrotas (50%). Es decir, 19 puntos de 54 posibles, un bagaje preocupante.

Se trata del colegiado con el que más partidos y puntos ha perdido el Submarino en toda su historia en Primera División.

Actuaciones flagrantes

Dentro de la indignación que ya no se oculta con Cuadra Fernández en el seno del club groguet, se entiende que en e fútbol se acepta y se convive con la derrota, pero cuando esta llega por actuaciones tendenciosas e incluso flagrantes, pues preocupa.

Al respecto, el show del pasado sábado en el Santiago Bernabéu llegó tras el penúltimo escándalo de Cuadra Fernández contra el Villarreal, que fue en la pasada campaña ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica.

Era la 32ª jornada, con ambos equipos inmersos en la pelea por plazas europeas y los amarillos en busca de la Champions y de la Suparcopa de España mediante la 4ª plaza. Con 2-2 en el marcador, el joven Etta Eyong, que debutaba en Primera División y había salido en el minuto 88, anotaba el 3-2 en el descuento. Cuadra Fernández dio el gol al no considerar falta un forcejeo de Nicolas Pepe con un rival, desacreditando a su asistente, Guadalupe Porras, quien siguió con a bandera alzada.

Una acción ya juzgada y validada por el árbitro que todavía nadie sabe por qué se fue a revisar en el VAR si a medio metro el árbitro vio lo que el resto del planeta: ¡Nada! Al Villarreal le privaron de dos puntos que hubieran otorgado la cuarta posición a los groguets.

Uno de los ejemplos de los arbitrajes que sufre el club de la Plana Baixa con Guillermo Cuadra Fernández, un colegiado que, cuando es designado para dirigir al Submarino, acto seguido se encienden las alarmas y comienzan a sembrarse las dudas en todo el entorno amarillo. Unas dudas que, por desgracia, como se vio en Madrid, se transforman en realidades.

Vía: El Periódico de Mediterráneo