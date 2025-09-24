La inexplicable decisión del árbitro en el Sevilla-Villarreal

Pasaba la media hora de juego y el Villarreal iba ganando al Sevilla y quizá por eso la acción no pareció al principio tan determinante. Pero el caso es que el colegiado del encuentro tomó una decisión difícil de justificar que perjudicó gravemente al Submarino en el Sánchez Pizjuán.

Ocurrió en el minuto 37. El Villarreal leyó a la perfección la estrategia del equipo local en un córner y preparó una emboscada. La pelota llegó al sevillista Januzaj, cerca de la frontal, y el groguet Parejo llegó rápido para recuperar la posesión limpiamente. El equipo de Marcelino García Toral lanzó de inmediato un contragolpe que prometía muchísimo, con los groguets a la carrera y sin defensas del rival en el camino hacia la portería. Para sorpresa de todos, el árbitro pitó falta y abortó la contra.

El error es aún más llamativo puesto que César Soto se encontraba a un par de metros de la acción. El colegiado del comité riojano pitó la falta, además, sin dejar que finalizara la acción del Villarreal, que siempre podría haber revisado el videoarbitraje. El banquillo del Submarino protestó con razón la señalización del árbitro, que le perjudicó gravemente y que podría haber cambiado el devenir del encuentro.

Una acción de peso

Porque después, en los primeros compases de la segunda parte, el Sevilla igualó el tanto inicial de Oluwaseyi para el Submarino con un gol de Sow. Finalmente, llegó el gol de Solomon para hacer justicia. La que no hizo el árbitro.

Vía: El Periódico de Mediterráneo