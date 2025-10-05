Indignación en el vestuario del Villarreal: "Es muy difícil ganar con decisiones arbitrales así"

El capitán del Villarreal CF en el Santiago Bernabéu fue Santi Comesaña. El mediocentro amarillo fue muy crítico con el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández tras la derrota del pasado sábado ante el Real Madrid (3-1), expresando el sentir de la plantilla. "Si ya es difícil ganar en el Santiago Bernabéu, con las decisiones que tomó el árbitro se hace mucho más complicado", indicó.

"Fuimos al Bernabéu con la esperanza de ganar y sacar algo positivo. Empezamos bien el partido, en bloque medio y con la idea de salir rápido a la contra, y nos salió bien. Pero luego llega el gol, que tira Vinícius, me rebota a mí y acaba entrando… ahí nos fuimos del partido", dijo en Dazn, valorando acto seguido las decisiones del árbitro.

"Y luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más, es un penalti que nos hizo muchísimo daño porque con 1-0 estábamos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira (Vinícius), se tira con los dos pies…", criticó abiertamente Comesaña.

"Luego hay que ver la expulsión (de Mouriño), se pone delante (de Vinícius) y le expulsa. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es mucho más complicado», concluyó.

Foyth, tajante en redes sociales

Por su parte, otro de los capitanes, el argentino Juan Foyth, en estos momentos lesionado, fue muy claro en redes sociales. El central amarillo fue preguntado por uno de sus seguidores en la red social X, Pau Vizcaíno, que le dijo: "Di lo que opinas, Juan Foyth. No lo borres". Y el zaguero del Submarino fue tajante: "Si opino me sancionan amigo". Más claro...

Rafa Marín no se calla

Otro de los afectados en primera persona fue Rafa Marín , al que le señalaron un penalti muy sospechoso que buscó con su habitual sobreactuación Vinícius Júnior. "El penalti que me señalaron es un poco dudoso. Puede que haya algo de contacto, pero es más que dudoso. Esto es fútbol y el contacto siempre existe. No fue lo suficiente como para señalar penalti, más si cabe cuando al jugador el balón se le fue fuera y se tira. Pero bueno, lo señalaron y poco más podemos hacer", dijo.

Hasta la mujer de Mouriño

Incluso la mujer de Santiago Mouriño, Delfina Silva, compartió en una historia en su cuenta de Instagram ironizando con lo sucedido en el estadio del Real Madrid: "Me voy antes de que me sigan robando", escribió. Ya hasta los perjudicados como los familiares se lo toman a cachondeo.

Sin duda, máxima indignación en el seno del Villarreal con las reiteradas actuaciones de Cuadra Fernández cuando dirige al Submarino, reflejadas en su máxima expresión el pasado sábado en el Bernabéu en la derrota ante el Real Madrid (3-1) con un penalti dudoso y una inexistente expulsión a Mouriño tras el enésimo teatro de Vinícius Júnior.

Vía: El Periódico de Mediterráneo