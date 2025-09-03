La incomprensible gestión con Etta Eyong

Karl Etta Eyong (14/10/2003). La sensación de este inicio de curso en LaLiga EA Sports 2025/26. Un chico que tiró la puerta del primer equipo del Villarreal abajo tras hartarse de marcar goles en el filial en Primera Federación (19 en 30 partidos). E irrumpió - y se asentó - en los planes de Marcelino García Toral. Un delantero voraz y con una proyección descomunal. Cuya apetecible cláusula de salida de 10 millones de euros lo convertían en una oportunidad de mercado... y en el objeto de deseo de cualquier club de LaLiga.

El Barça, de hecho, barajó la posibilidad de abonar los 10 millones de su cláusula para cederlo a otro club de Primera para seguir de cerca su progresión y fogueo en la élite. Pero sería el Levante UD quien se llevaría el gordo con el camerunés: traspaso por tres millones de euros. Y contrato hasta 2029. Toda una 'ganga', vaya.

Etta Eyong, en el Villarreal-Girona. / MANOLO NEBOT

"Fue una gran aventura en este club. Guardaré excelentes recuerdos de nuestros momentos compartidos. Les deseo a todos una buena continuación. Gracias por todo durante este año de convivencia y apoyo. Me voy con emoción pero estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar. Gracias groguets", publicó el joven punta en sus redes sociales. ¿Volverían a cruzarse sus caminos? El cuadro amarillo se quedaba con una opción referencial de tanteo de cara al próxima temporada.

El Cádiz, molesto

No de recompra. Pues un enojado Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, saldría al paso de las informaciones que afirmaban que el Submarino se había reservado una opción de compra por el delantero: "El Villarreal tiene derecho de tanteo, no de recompra", aclaró. "Etta ha sido traspasado al Levante. Cuando lo traspasas, traspasas sus derechos económicos y federativos. El jugador puede terminar su contrato en el Levante y no cobrar nada el Villarreal ni el Cádiz", detalló. "Si el jugador vuelve al Villarreal, el Cádiz vuelve a tener derechos sobre el jugador. Si explota, como puede explotar el futbolista, saldremos beneficiados todos. Hemos recibido ya 1,5M€ por ese traspaso", concluyó. El Villarreal incorporó a Etta Eyong a su filial la temporada pasada procedente del Cádiz.

Etta Eyong ha sido traspasado por el Villarreal al Levante UD. / Levante UD

Entonces, ¿se equivocó el Villarreal al prescindir de él? ¿O fue una genialidad? Sí, es una apuesta de futuro. Y de presente. Con dos delanteros cuyo físicamente irregulares, como es el caso de Gerard Moreno - se lesionó en la jornada inaugural - y Ayoze Pérez - aún inédito -, su traspaso al Levante podría presentarse como una decisión algo precipitada.

Dupla con Pépé

Sobre todo porque había formado una sociedad letal con Nicolas Pépé. Y es que el bueno de Etta, en apenas 257' sobre el césped, firmó un tanto ante el Real Oviedo y repartió dos asistencias - contra Girona y Celta -. Tal fue la incredulidad del francés, que respondió a la publicación del Villarreal con tres puntos suspensivos.

Lo que está claro es que Julián Calero tiene a la referencia de área que tanto necesitaba el Levante. Disfrutará el Ciutat de València con Karl Etta Eyong.