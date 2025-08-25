El histórico registro del Villarreal: líder de Primera División por segunda vez

Tras el cierre de la 2ª jornada de LaLiga en el presente ejercicio 2025/26, el Villarreal CF es líder de Primera División por segunda vez en su historia. No hablamos de coliderato, lugar que ha ocupado más veces, pero es la segunda vez en la que los amarillos están en lo más alto de la clasificación en la máxima categoría nacional por diferencia de goles.

El conjunto de Marcelino ha firmado en esta 2ª jornada su mejor arranque tras los dos primeros partidos del campeonato liguero, al sumar dos victorias y un estreno goleador de siete goles a favor y ninguno en contra.

El Submarino amarillo solo ha ganado las dos primeras jornadas de una temporada cuatro veces, la actual y en otras tres campañas más.

El mejor arranque

Cabe destacar que este es el arranque con mejor diferencia goleadora, siendo la segunda vez que el Villarreal duerme líder tras ganar los dos primeros partidos.

El mejor inicio al que ha superado el equipo groguet en esta temporada, fue el del ejercicio 22/23 con Unai Emery en el banquillo, que ganó los dos primeros partidos de liga por 0-3 en Valladolid y 0-2 en el Metropolitano. Tanto en aquella ocasión como ahora, los amarillos ocupan lo más alto de la clasificación.

Otros dos casos

Hay otros dos casos en los que el Villarreal sumó 6 de 6, en el campeonato 01/02, con Víctor Muñoz en el banquillo, y la 13/14, con Marcelino, aunque en esas temporadas fueron 3º y 5º clasificado respectivamente.

La temporada 2013/14, también dirigía al equipo Marcelino, firmando una victoria por 2-3 en Almería y por 2-1 al Valladolid en casa. Mientras que el de la temporada 2001/02 fue con Víctor Múñoz en el banquillo, al ganar al Rayo Vallecano por 1-2 en Vallecas y ganar por 2-0 a Osasuna en casa.