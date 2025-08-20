Ya es 'groguet': Renato Veiga, el fichaje más caro de la historia del Villarreal

Ya es groguet y va a convertirse en el fichaje más caro de la historia del Submarino. Solo falta que se le dé oficialidad pública, pero ambas partes han confirmado ya la existencia de un acuerdo total. Renato Veiga va a ser nuevo jugador del Villarreal CF nada menos que por las próximas 7 temporadas. Tras una semana de tiras y aflojas, el Chelsea ha cedido en sus pretensiones iniciales y cerrará el traspaso del central internacional absoluto por Portugal en 24,5 millones más otros 5 millones en variables.

Mediterráneo ha podido saber que dichas variables son muy difíciles de que se produzcan, por lo que a buen seguro será 24,5 millones el montante final del traspaso. Ojalá de dieran dichas variables, se dice de puertas para dentro en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, ya que esos 5 millones extra tendría que abonarlos el Submarino en base a dos condiciones: 2,5 millones en caso de que los amarillos ganaran LaLiga y otros 2,5 millones si se conquista, nada menos, que la Champions League.

La situación

Dadas las dificultades de mercado y los elevadísimos precios que hay establecidos por futbolistas de nivel Champions, al Submarino no ha quedado otra que rascarse el bolsillo más de lo previsto. Por desgracia para la entidad amarilla, las lesiones de gravedad de Logan Costa y de Willy Kambwala le han obligado a hacer un importante desembolso económico imprevisto por un defensa. Y el central elegido era, desde un primer momento, el citado zaguero portugués de 22 años del Chelsea.

Desde que saltara a la palestra el interés del conjunto groguet por el internacional por Portugal, central zurdo de 1.90 metros de altura, el tira y afloja entre ambas entidades se ha ido sucediendo. En un primer momento, el Villarreal se negó a la desorbitada cifra que pedía el Chelsea por un defensa en la segunda vuelta de la pasada campaña jugó cedido en la Juventus de Turín.

La intrahistoria

El club londinense tasó en 30 millones de libras (34,7 millones de euros) al defensa y, pese a la primera negativa amarilla, el club se ha visto obligado a seguir pujando por él al tener la necesidad de tener a un defensa de primer nivel y plenas garantías. Además, el club tiene la seguridad de que no se trata solo de un refuerzo de inmediatez, sino que su llegada supondrá una inversión por un defensa que dará rendimiento inmediato y, a su vez, se revalorizará jugando la Champions League.

En síntesis, ante la necesidad de firmar dadas las graves lesiones, al club no le ha quedado otra que adelantar una operación que podría tener prevista para acometer el próximo verano y no este.

El club de la Plana Baixa realizó en un primer momento una oferta de 22 millones de euros, la cual fue rechazada por el Chelsea. Días después, el conjunto amarillo elevó dicha propuesta a 24,5 millones más variables, la clual finalmente ha obtenido el "sí" del club londinense, añadiendo las dos variables mencionadas de 2,5 millones cada una y reservándose un porcentaje a modo de plusvalía de una futura venta.

Los londinenses querían al menos 30 millones pero, dada su necesidad por vender (tienen 35 jugadores en plantilla), han tenido que rebajar sus pretensiones, a la vez que el club que preside Fernando Roig ha aceptado subir su puja inicial.

Gran acuerdo con el jugador

El internacional luso quería jugar desde un primer momento en el Submarino, por lo que finalmente ha habido un final feliz. De hecho, este jueves Renato Veiga ya se desplazará hasta Vila-real para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato. Será entonces cuando se oficialice esta histórica operación.

El propósito groguet era realizarle un contrato largo, por lo que firmará por 7 temporadas, para poder amortizar su inversión, y poder tener en sus filas a un defensa de presente y de futuro. Un jugador que es petición expresa de Marcelino García Toral, técnico amarillo, que avala las condiciones físicas del jugador, su buena salida de balón, sentido de la anticipación, buen juego aéreo y contundencia defensiva.

El más caro de la historia

Con su llegada, Renato Veiga, ganador de la UEFA Nations League el pasado mes de junio con Portugal venciendo por penaltis a España, se convierte en la compra más cara del Villarreal de toda su historia, superando la de Arnaut Danjuma del Bournemouth por 23,5 millones. Las otras tres operaciones más caras fueron Paco Alcácer, fichado al Borussia Dortmund por 23 millones, Thierno Barry, del Basilea por 20 millones y Gerard Moreno, por la mitad de su pase al Espanyol por 20 millones (la otra mitad pertenecía al Submarino).

Un entente que ya es un hecho entre Renato Veiga, el Chelsea y el Villarreal en lo que es, sin lugar a dudas, un refuerzo de Champions.