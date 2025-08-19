Gerard Moreno sufre una elongación en los 'isquios' y estará unas tres semanas de baja

Del mal, el menos. Gerard Moreno regresará a los rectángulos de juego antes de lo previsto. El capitán del Villarreal CF se lesionó durante el debut en LaLiga del Submarino ante el Real Oviedo del pasado viernes al sentir un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna izquierda y se temía lo peor. Las primeras exploraciones hacían presagiar una pequeña rotura o microrrotura, que le hubiera tenido algo más de un mes de baja. Pero, no.

Este martes el futbolista barcelonés ha sido sometido a unas pruebas médicas para conocer el alcance real de su lesión, la cual ha determinado que "sufre una elongación den los isquiotibiales de la pierna izquierda", según ha informado el club de la Plana Baixa en el parte médico oficial.

Su regreso

Corría el minuto 46, en el primer partido liguero ante el Real Oviedo, con cómodo triunfo 2-0 cuando, dando un pase que terminó en córner, Gerard daba un saltito y se llevaba la mano a los isquiotibiales de la pierna izquierda. «Me ha dado un pinchazo», le decía a Yeremy, que le abrazaba mientras Gery se quitaba el brazalete, ante la cara de incredulidad de Cardona.

El jugador se temía lo peor. De hecho, hizo un post en sus perfiles en redes sociales donde reconocía su frustración y desilusión ante una nueva lesión. Y reconocía que, pese a todo, seguía teniendo fuerzas para seguir luchando y que ayudaría al equipo en lo anímico.

Por fortuna, el Killer de Santa Perpètua de Mogoda regresará antes de lo previsto a los campos, ya que se prevé que esté unas tres semanas de baja. Por ello, la idea es que el jugador regrese tras el fin de semana del parón por fecha FIFA de primeros de septiembre, días 6 y 7, y podría estar disponible para la 4ª jornada de LaLiga en la visita del Submarino al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Una alegría para el capitán del Villarreal, el cual lleva varias temporadas sufriendo un calvario de lesiones permanentes que le impiden tener continuidad y ofrecerle al conjunto amarillo su calidad y sus goles.