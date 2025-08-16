VILLARREAL
Gerard Moreno, tras una nueva lesión: "No os imagináis lo frustrante que es"
El delantero se lesionó en el debut liguero ante el Oviedo
EFE
El delantero del Villarreal Gerard Moreno admitió este sábado una gran frustración tras haber vuelto a sufrir una lesión muscular en el debut liguero ante el Oviedo después de las que padeció la pasada campaña.
"No me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad, haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien", señaló en su cuenta en una red social.
"Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar.. seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que está siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello", añadió el goleador, que se retiró con molestias en la parte trasera de la pierna izquierda.
El delantero dijo estaba "volviendo a disfrutar" y a sentirse bien y que tenía "ganas de más" tras haber completado una buena pretemporada. "Pero bueno lo haré otra vez para volver a sentirme así. Y sí, hay lesiones que son mucho más complicadas y de más duración pero que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos me consume", admitió.
"No soy mucho de expresarme pero necesitaba hacerlo, aunque solo sea para sacar un poco la rabia que tengo dentro. Al fin y al cabo lo importante es que el equipo sume victorias y vosotros junto a nosotros las podamos disfrutar. Endavant”, concluyó.
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Inscripciones al límite
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura
- El palo endulzado de Flick a Fermín
- Mercado de fichajes, hoy 15 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...