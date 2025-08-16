Gerard Moreno, tras una nueva lesión: "No os imagináis lo frustrante que es"

El delantero del Villarreal Gerard Moreno admitió este sábado una gran frustración tras haber vuelto a sufrir una lesión muscular en el debut liguero ante el Oviedo después de las que padeció la pasada campaña.

"No me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad, haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien", señaló en su cuenta en una red social.

"Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar.. seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que está siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello", añadió el goleador, que se retiró con molestias en la parte trasera de la pierna izquierda.

El delantero dijo estaba "volviendo a disfrutar" y a sentirse bien y que tenía "ganas de más" tras haber completado una buena pretemporada. "Pero bueno lo haré otra vez para volver a sentirme así. Y sí, hay lesiones que son mucho más complicadas y de más duración pero que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos me consume", admitió.

"No soy mucho de expresarme pero necesitaba hacerlo, aunque solo sea para sacar un poco la rabia que tengo dentro. Al fin y al cabo lo importante es que el equipo sume victorias y vosotros junto a nosotros las podamos disfrutar. Endavant”, concluyó.