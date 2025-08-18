El futuro de Etta Eyong en el Villarreal... ¿en el aire?

Etta Eyong protagoniza uno de esos cuentos de hadas que de vez en cuando surgen en el fútbol. Llegó desde su Camerún natal sin hacer ruido al juvenil del Cádiz CF. Tras jugar en la cantera gaditana y en el Cádiz B, en verano del 2024 el Villarreal CF vio en él una gran oportunidad de mercado, fichándolo por 1 millón de euros para su filial pero con perspectiva de ir amoldándolo para dar el salto a la élite.

Un salto que se dio en la recta final de la pasada temporada, donde intervino en cuatro partidos, con un total de 33 minutos, anotando un gol en Girona clave para el billete a la Champions, en el triunfo por 0-1 sobre la bocina.

Otra reivindicación

El camerunés de 21 años ha trabajado duro en la pretemporada en busca de un hueco en el primer equipo. Sus tres goles en amistosos estivales, las lesiones y la no llegada, de momento, de los dos refuerzos para la delantera que ha pedido Marcelino García Toral han provocado que, por ahora, sea uno de los componentes del Villarreal.

Su profesionalidad y buen hacer le valieron incluso para ser titular en el debut ante el Real Oviedo, anotando el 1-0 en el minuto 29. Un tanto que le espoleó en su lucha por permanecer en la plantilla tras el cierre del mercado de verano.

Sus sensaciones y el futuro

"De aquí no me muevo, no me quiero ir a ningún sitio", dijo con la ilusión e inocencia de un joven recién llegado ante la gran oportunidad que tiene ante sí.

«Me he encontrado bien, igual que la pretemporada. Nos conocemos ya mucho con los compañeros y eso nos va a ayudar mucho para los siguientes partidos», añadió. Lo cierto es que, en caso de que lleguen dos delanteros antes del 1 de septiembre, Etta Eyong podría salir cedido, siendo el Levante UD uno de los clubs mejor colocados. El futuro de camerunés está en el aire.