Fichaje sorpresa en LaLiga: Carlos Espí puede ser nuevo jugador del Villarreal

El Levante le debe gran parte de la permanencia a Luis Castro. El entrenador portugués llegó al equipo en diciembre y tomó una decisión clave para el final de temporada: apostó por poner como delantero titular a Carlos Espí, el cual no había tenido ningún tipo de protagonismo antes de su llegada, sentando a Etta Eyong, quien había empezado tan bien que su nombre llegó a sonar para el Barça.

Espí le devolvió la confianza a Castro en forma de goles: en solo 5 meses marcó 11 en Liga, los cuales fueron claves para que el equipo granota siga en Primera. Este gran rendimiento no pasó desapercibido, y ya se anticipaba que garantizar su continuidad en el equipo era algo muy complicado.

El jugador comenzó la pretemporada con el Levante, marcó en el primer amistoso contra el Leganés, pero en el último que han jugado hasta la fecha ya fue desconvocado para poder poner solución a su futuro. El jugador está entrenando al margen del grupo para evitar alguna lesión de última hora que pueda suspender la venta.

Nada más terminó la temporada, equipos de Premier League y de Serie A se interesaron en ficharlo gracias a una cláusula que fuera de España es bastante asequible: 25 millones de euros. No obstante, en esta guerra que están batallando distintos clubes europeos ha entrado un equipo al que nadie esperaba y que, según información de 'MARCA', está en cabeza para hacerse con el jugador: el Villarreal de Íñigo Pérez.

Carlos Espí celebra su gol contra el Mallorca en el Ciutat / Francisco Calabuig

Según la misma fuente, el Levante quiere cerrar cuanto antes la marcha del delantero e intenta que su venta se pueda cerrar en los próximos dos días. El Villarreal es una opción que gusta a Espí: el equipo jugará Champions, está cerca de casa, y cree que puede encajar bien en el estilo de juego que propone el exentrenador del Rayo Vallecano.

Un verano tranquilo en Villarreal

Hasta ahora está siendo un verano poco movido en las oficinas del equipo groguet. Más allá de las incorporaciones de Carlos Romero e Ilias Akomach, que vuelven ambos de cesión, no ha habido ningún fichaje. Por otro lado, las bajas que ha sufrido son de jugadores que tenían poco protagonismo: los centrocampistas Parejo y Thomas Partey y los porteros suplentes Arnau Tenas y Diego Conde. La excepción es Alfonso Pedraza, quien sí que era importante con Marcelino.

Este mercado, hasta ahora, está siendo radicalmente distinto al de la temporada pasada, en el que el Villarreal realizó grandes desembolsos por fichar a Renato Veiga, 24 millones y medio de euros, y a Georges Mikautadze, fichaje más caro de la historia del club por el que se pagaron 31 'kilos'. En caso de cerrarse el fichaje de Espí, el delantero de 21 años se convertirá en la segunda incorporación por la que más ha pagado el Villarreal, empatada con la de Paco Alcácer.