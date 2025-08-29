¡Fichaje récord! Principio de acuerdo entre Villarreal y Lyon por Mikautadze por 30 millones

El Villarreal CF ha roto este viernes el mercado de fichajes en la operación de compra que será la más cuantiosa de la historia del club de la Plana Baixa. El consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, negocia desde este pasado jueves en Mónaco, donde acudió al sorteo de la Fase de Liga de la Champions League, con el Olympique de Lyon por el traspaso del delantero Georges Mikautadze, por el que ya hay principio de acuerdo, cerrándose en 30 millones de euros. Un fichaje de primer nivel mundial de un delantero top que, a falta de que pase la revisión médica, firmará un contrato por las próximas seis temporadas.

Tras el intento fallido de Artem Dovbyk, la entidad amarilla no quería esperar a la última hora en cuanto al cierre de mercado y, por ello, ha atado cuanto antes al delantero que le faltaba a Marcelino García Toral para cerrar la plantilla.

Es por ello que, tras una primera oferta rechazada por el club galo, que pedía incluso 35 millones de euros, ambas partes han acercado posturas este mismo viernes en el país monegasco, donde finalmente han llegado al principio de acuerdo deseado, cerrándose así esta histórica operación.

La negociación, cerrada

El Villarreal partía de 25 millones y el Lyón no bajaba de los 35, llegando definitivamente ambas partes a un entente por 30 millones. Sin duda, un golpe de efecto al mercado de fichajes a nivel mundial, en una operación que supera a la reciente de Renato Veiga como la más cuantiosa de la historia grogueta.

Cabe recordar que el Submarino abonó al Chelsea 24,5 millones de euros más otros 5 millones en variables muy complicadas de que se produzcan, por lo que, una vez concretada su incorporación, Mikautadze se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Villarreal. Marcelino ya tiene el delantero top que tanto anhelaba parea afrontar la temporada del regreso a la Champions.