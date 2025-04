El Villarreal se encuentra en plena pugna por las posiciones europeas. Situado con 47 puntos en la quinta plaza de LaLiga, que podría dar acceso a la próxima edición de la Champions League, la competencia es feroz. Por detrás, el Betis en la sexta posición con el mismo puntaje.

Sin lugar a dudas, uno de los responsables del buen curso del conjunto 'groguet' es Thierno Barry. El delantero francés llegó el pasado verano procedente del Basilea a cambio de 13,5 millones de euros, y ya es toda una institución en el Villarreal.

Los números no mienten. Hasta la fecha, en 29 partidos, ya ha logrado nueve tantos y tres asistencias. "No me ha sorprendido esta cantidad de goles, yo me había preparado mucho a principio de temporada. Hice una preparación muy profesional, y además venía con muy buenas cifras de goles en mis otros equipos", apuntó el 'killer' galo en rueda de prensa.

"Lo que espero es que siga siendo así. Que las estadísticas digan que tengo facilidad para el gol es algo que me hace feliz y me motiva para seguir. Tener esa estadística goleadora junto a grandes delanteros me hace tener más ilusión y más confianza para seguir jugando", añadió.

Barry también explicó los 'secretos' de su mejora en la definición: "No ha sido solo por la ayuda del técnico, desde el principio ha sido algo que he tenido que saber gestionar, ya que soy un futbolista joven. Tengo muy claro que mi familia come de que yo meta goles y que mi futuro también depende de eso".

Sobre las opciones del Villarreal para ir a la Champions, el futbolista 'groguet' abogó por la unión del equipo. "Pienso que tenemos la capacidad para luchar la cuarta plaza, todos tenemos esa mentalidad en el equipo. Desde los primeros meses de competición tuvimos problemas y lesiones importantes, pero ahora hemos recuperado a jugadores importantes que nos pueden ayudar mucho en estos momentos", señaló.