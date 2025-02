La 'explosión' de Sergi Cardona: sociedad letal con Baena y mejor que Koundé

A Sergi Cardona le sentaría de fábula cambiar de aires. Cambiar Las Palmas por Villarreal. No es que el de Lloret de Mar no tuviese un rol protagonista bajo las órdenes de García Pimienta, pues era el lateral izquierdo titular en sus esquemas en la práctica totalidad de los partidos de la temporada pasada, sino que acabó contrato con la UD Las Palmas y el Villarreal no dudó en ficharle a coste cero para reforzar una demarcación que ocupaba Alfonso Pedraza. Y, tras un inicio algo frenético, marcado por su adaptación en el Submarino Amarillo, está demostrando por qué Marcelino García Toral acertó de pleno con su incorporación.

Marcelino depositó su total confianza en él desde un inicio. Necesitó que transcurrieran las primeras jornadas para asentarse en un nuevo entorno e interiorizar los mecanismos de un equipo con aspiraciones europeas. Mucho esfuerzo y dedicación para lograr convertirse en, por un lado, pieza fundamental en los esquemas de Marcelino y, por el otro, en uno de los mejores laterales de la competición. Es completísimo, pues goza de esa solidez defensiva imprescindible en un lateral, pero también de una proyección ofensiva que marca diferencias en este Villarreal.

Sergi Cardona, pletórico tras su doblete de asistencias ante el Mallorca / @VillarrealCF

NO HAY OTRO LATERAL MEJOR QUE ÉL

Ningún otro lateral ha repartido más asistencias que él en LaLiga EA Sports: ya suma seis en 23 jornadas. Supera a otro de los defensores de moda de la competición, Óscar Mingueza (5). O a Jules Koundé (3). Empata con Jude Bellingham, Rodrygo o con su compañero Álex Baena. Si su papel como asistente impresiona, aún lo hará más su impacto en este Villarreal, pues es el jugador de la plantilla que más minutos lleva disputados en lo que va de curso (1957' en 22 jornadas). Más incluso que Baena (1.739'). Solo se perdió el duelo ante el Athletic Club por sanción.

Su maravilloso rendimiento en el conjunto groguet no se limita a las estadísticas. Su notable capacidad para anticiparse a sus rivales y recuperar balones está marcando diferencias en un Villarreal asentado en puestos europeos, en la Europa League para ser exactos, que no quiere conformarse y plantar cara al Athletic para adueñarse de esa cuarta posición que da acceso a la Champions League.

Cardona-Baena, sociedad letal en el Villarreal / @sergiicardona

SOCIEDAD LETAL CON BAENA

Asimismo, su excelente conducción permite al equipo transicionar con facilidad, pues no duda en desplegarse en ataque cuando tiene la oportunidad para formar una sociedad letal con Álex Baena en ese flanco izquierdo. Los números lo confirman: ambos suman 19 contribuciones de gol. Sergi lleva un gol y seis asistencias en LaLiga y el de Roquetas de Mar suma seis tantos y seis asistencias.

Su progresión en el equipo está siendo tremenda. Claro testimonio de que la perseverancia y el esfuerzo te pueden hacer crecer y llegar muy lejos. Sobre todo, es un grandísimo compañero, pues le dedicó unas palabras muy conmovedoras a Kirian Rodríguez, compañero durante su etapa en la UD Las Palmas: "Le tengo mucha admiración. Es increíble, siempre con una sonrisa. Va a salir y va a volver a brillar aquí".