Famosos
Este ex del Villarreal se separa de la campeona del US Open de tenis, Sloane Stephens: Costó más de siete millones
Una antigua estrella estadounidense de fútbol ha puesto punto y final a una de las parejas de deportistas más famosas del mundo
La fama que pueden tener algunos deportistas ya de por sí exitosos en sus disciplinas cuando se unen en matrimonio puede dispararse y convertirse en el foco de rumores. En esta ocasión, en cambio, el fin del amor entre una de las grandes parejas de este perfil es algo real y confirmado.
Lo ha hecho la propia protagonista en sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado anunciando "el fin del matrimonio", aunque "con paz" y con "respeto mutuo". Así describía el proceso la excampeona del torneo US Open de tenis, Sloane Stephens, después de cuatro años junto a una antigua estrella de la selección de fútbol de los Estados Unidos con presencia en LaLiga.
Una promesa que no explotó
Llegó a Villarreal muy joven, en los inicios de su carrera, en el 2008, procedente de New York Red Bulls a cambio de más de siete millones de euros, aunque su paso por Castellón fue menos exitoso de lo que se esperaba y terminó jugando tan solo nueve partidos de liga en los que consiguió un gol entre las temporadas 2008-2009 y la 2010-2011.
Tras estar más tiempo en el banquillo o directamente sin convocar, salió cedido al Xerez, que ese año ascendió a Primera División, y más tarde al Hull City inglés, al Bursaspor turco y al AZ Alkmaar neerlandés, que se lo terminó quedando.
Allí pasó dos temporadas donde consiguió cierta regularidad y convenció al Sunderland de apostar por él, club en el estuvo siete temporadas antes de regresar a la liga norteamericana y colgar las botas a principios de 2025.
Se trata de Jozy Altidore, un futbolista que no llegó nunca a explotar como se esperaba, pero que tras su regreso a la MLS y su estatus de estrella en la selección nacional y su compromiso con la tenista recuperó la atención mediática que tuvo en sus inicios profesionales.
Por su parte, Stephens fue campeona del abierto de los Estados Unidos en 2017 y llegó a ocupar el tercer puesto del ránking WTA entre 2018 y 2019, aunque hoy cae hasta la posición 772. Su último torneo fue el WTA 500 de Mérida, torneo del que se retiró tras anunciar la separación con el exfutbolista.
Ahora, con su ruptura, ambas exestrellas del deporte norteamericano han regresado a la palestra pública, aunque el motivo sea por el fin del amor y no por ninguna victoria o hito en sus carreras.
