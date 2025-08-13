¿Puede evitar el CSD el Villarreal-Barcelona de Miami ante tanta voz en contra?

Como si se tratara de una rabieta infantil en plan «ahora no juego y me llevo el balón», varias son las voces que han saltado en contra de la celebración del Villarreal-Barcelona en Miami, correspondiente a la 17ª jornada de Primera División. Ni el hecho de que ambos clubs estén de acuerdo, así como LaLiga y la RFEF, hacen entrar en razón a partes interesadas del panorama futbolístico nacional, que se quejan porque no les ha tocado a ellos (la realidad es que no lo han solicitado), en unos casos o, en otros, van a la contra simplemente porque sus intereses están enfrentados a los de Javier Tebas (presidente de LaLiga), utilizando la demagogia en forma de «se adultera la competición».

Curioso es que el Real Madrid abandere el estar en contra del encuentro del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium cuando el club blanco sí está a favor de que se adultere la competición en la NFL, ya que el club blanco acogerá en el Santiago Bernabéu un partido de la liga de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el próximo 26 de noviembre. ¿Acaso no se adultera la competición estadounidense jugando en Marid un partido de la regular season?

Voces en contra

Tras el comunicado del club blanco del pasado martes, ese miércoles saltaron a la palestra otros actores secundarios interesados. Por un lado, el nuevo director general de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, expresó que la posible celebración del duelo en EEUU «es una cuestión peliaguda». «Nadie querría ver un Valencia-Barça en Miami, pero en el fútbol hay mucha presión comercial», opinión respetable pero interesada.

Por un lado están las ventajas comerciales y por otro están los aficionados. Hay ventajas comerciales porque este tipo son ingresos que se pueden invertir en el club", dijo.

"Habría que encontrar un equilibrio entre la parte comercial y los aficionados. Quiero que estén contentos pero expandir la marca sube los ingresos de un club”, añadió.

Unai Simón

A su vez, Unai Simón, portero internacional por España del Athletic Club de Bilbao, quiso tener protagonismo hablando del tema: «Es una falta de respeto a los aficionados». Quizá se fuera el club rojiblanco el que tuviera la opción de acudir lo vería distinto.

"Yo creo que el fútbol tiene que ser siempre de los aficionados, se les debe respetar, porque me parece una falta de respeto. Si ocurriese en el Athletic me parecería mal, en el Athletic y en cualquier otro equipo", dijo el meta internacional.

Por ello cree que, "si le tocase al Athletic ir a Miami, no lo vería factible porque aunque se pague desplazamiento, alojamiento y la entrada, hay muchos aficionados que no pueden ir". "Hay aficionados que van con el bastón al campo porque viven al lado. Si les hacen ir a Miami es una jornada perdida que han dejado de ver a su equipo y de animar a su equipo", añadió.

La opinión del CSD

Con todo, llegará el turno para el CSD, cuyo presidente, Rodríguez Uribes, indicó ayer que «tomaremos una decisión pensando en el interés general», sin mojarse del todo: «Primero veremos los argumentos de la denuncia y las normas, luego decidiremos».

¿Puede el CSD impedir el partido?

El caso es que, según publicó Iusport, la última Ley del Deporte, vigente desde el 30 de diciembre del 2022, no concede esta competencia al CSD, que no podría impedir el partido en Miami, como tampoco el Real Decreto de 1982 sobre actividades deportivas internacionales.

El artículo 78 de la última Ley del Deporte establece que las competiciones pueden ser internacionales, nacionales y supra autonómicas. Es el artículo 81 donde concreta que se consideran como internacionales las que se celebran en España o fuera de ella, organizadas en el seno de una federación deportiva española, directamente o a través de un tercero, y en las que se desarrollan pruebas de carácter oficial o no oficial en las que está abierta la participación a equipos, selecciones o deportistas procedentes de otras federaciones distintas a las españolas.

En el apartado 2 indica que la realización de competiciones federativas internacionales de carácter oficial en España precisará de autorización del Consejo Superior de Deportes, en lo referente a su compatibilidad con la política exterior española y con los compromisos internacionales que el Estado pueda haber asumido. La modificación del lugar donde se celebra un partido como local no constituye regulación del marco general de una competición, y por lo tanto no es una competencia pública delegada federativa.

A su vez, el Real Decreto 2075/1982 sobre actividades y representaciones deportivas internacionales el caso de una situación como la del partido Villarreal-Barcelona en Miami no está recogido en ninguna de sus situaciones. Ahora falta que la UEFA y la FIFA lo autoricen.