Etta Eyong se despide del Villarreal con una emotiva nota y se va traspasado al Levante

Una de las situaciones que tenía pendientes el Villarreal CF en el último día del cierre del mercado de fichajes era la del delantero camerunés Etta Eyong. Su cláusula era de 10 millones de euros y, en teoría, había varios clubs interesados en ejecutarla, y existía la opción de que el Submarino cediera al futbolista. Pero dicha posibilidad parece que no se ha dado y finalmente el jugador ha decidido cambiar de aires siendo traspasado.

En una operación relámpago, el Villarreal ha vendido a Etta Eyong al Levante UD por 3 millones de euros, guardándose la entidad amarilla una cláusula de recompra y un derecho de tanteo ante una hipotética futura venta. Dicha cantidad se repartirá en 1,5 millones para el Submarino y la misma cifra para el Cádiz CF, que poseía el 50% del pase en cuanto a ingresar por un traspaso.

El beneficio 'groguet'

Una operación beneficiosa para el Submarino, ya que tendrá controlado y cerca de casa al atacante africano, que seguirá en Primera División y en un club como el Levante, donde tendrá continuidad y se fogueará en la máxima categoría. A su vez, en caso de que otro club quiera hacerse con los servicios, el Villarreal podría igualarlo y llevárselo. Y, además, en caso de recomprarlo se quedaría ya con el 100% de los derechos de un Etta Eyong cuyo entorno ha hecho mucha fuerza para que su salida haya sido en calidad de traspasado.