Empate del Villarreal B ante un bien plantado Guadalajara (2-2)

No le dio al Villarreal B para ganar al Guadalajara en el Mini Estadi, conjunto alcarreño que se adelantó dos veces en el marcador, pero la reacción amarilla logró equilibrar el vídeo marcador. Sigue reñido el filial amarillo con el triunfo esta pretemporada, aunque es cierto que hay muchos futbolistas a las órdenes de David Albelda y habrá movimientos en los próximos días.

El Guadalajara marcó en el minuto 12 por mediación de David Amigo. Antes del descanso el ariete riojano Pablo Arenzana puso las tablas (1-1), con lo que se llegó al descanso. Los alcarreños, con 0-1, remataron consecutivamente dos veces al poste de la portería de Rubén Gómez.

Tras el descanso, los morados volvieron a adelantarse en el marcador con el gol de Álex Domingo, desde fuera del área, en el minuto 63. Pero esa ventaja duró poco ya que Barry estableció el empate de certero remate en el minuto 69.

Así fue el arranque

En el inicio del partido el equipo de la Plana perdonó dos ocasiones casi seguidas de Pablo Arenzana y de Hugo López. Los alcarreños, en cambio, hicieron ‘diana’ en su primera aproximación con el gol de David Amigo en el minuto 12. Luego el conjunto morado estrelló dos balones a la madera, hasta que al filo del descanso Pablo Arenzana se elevó al segundo palo para cabecear a la red un centro desde la derecha. Con el 1-1 se llegó al descanso.

En la segunda parte, con los cambios, el partido se igualó más. Quiso, pero no pudo el filial amarillo ante un Guadalajara que merodeó el área grogueta en tres o cuatro ocasiones y en el minuto 63 Álex Domingo, desde la frontal del área, puso el 1-2, ajustado al palo. La ventaja visitante duró seis minutos, el tiempo que necesitó Barry para poner las tablas. El marcador no se alteró más.

Ficha técnica y próximo amistoso

El Villarreal B formó en este partido con Rubén Gómez; Budesca, Luque, Sierra, Iván Rodríguez; Cjeik, Carlos Maciá, Moreno, Hugo López; Facundo y Pablo Arenzana. También jugaron Udom, Ptas, Unai, Viqué, Tamarit, Arnau, Punzano, Albert, Quintero y Barri.

El próximo compromiso para el filial amarillo de David Albelda será el miércoles a las 19.00 horas contra el Nàstic de Tarragona en el Mini Estadi.