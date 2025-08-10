¿Qué echas en falta en el comunicado del Villarreal sobre la marcha de Danjuma al Valencia?

El delantero neerlandés Arnaut Danjuma jugará en el Valencia las próximas tres temporadas, hasta junio del 2028, después de que el Villarreal CF y el club 'che' hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, por el que el conjunto amarillo se reserva un 50% de una futura venta por parte del conjunto valencianista. Además en el acuerdo también se incluyen una serie de variables, por lo que el traspaso no ha sido a coste cero.

"Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque", señaló la entidad valenciana. "El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición", añadió.

De esta manera, el extremo holandés, de 28 años, abandona el conjunto amarillo, en el que recaló en el curso 2021/2022 y donde anotó 24 goles entre todos los partidos disputados en LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Durante su aventura en el Submarino, Danjuma no consiguió hacerse un hueco en la plantilla y fue cedido en tres ocasiones, regresando a la Premier League con el Tottenham (2023) y el Everton (2023/2024) y disputando la última temporada con el Girona (2024/2025).

Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Brujas KV y del AFC Bournemouth.

La perspectiva del Villarreal

Arnaut Danjuma, ahora sí, ya es historia (ruinosa) del Villarreal. Fichado hace cuatro años por alrededor de 23 millones, el neerlandés se marcha a cambio de variables y el 50% de una futura venta.

Pese a tener una propuesta económica mejor del Trabzonspor, la postura del controvertido jugador, reacio a irse a Turquía y priorizando una liga más competitiva, ha motivado su traspaso al Valencia, con el que firma hasta el 2028.

Las variables podrían reportar en torno a los 350.000 euros, siempre supeditados a que Danjuma dispute con los che un mínimo de 20 encuentros. Eso sí, este movimiento permite liberar una masa salarial de varios millones, ya que era uno de los mejor pagados, pese a que solo brilló en la primera temporada, con goles decisivos al Atalanta y el Bayern para que el Submarino alcanzara las semifinales de la Champions (24 tantos en total en aquel ejercicio). Después, desaprovechó sus cesiones al Tottenham, Everton y Girona.

Hay que recordar que el Villarreal conserva los derechos sobre otro futbolista del Valencia, el recientemente renovado Javi Guerra (un 30% de un futura venta).

Sorprende el escueto comunicado del Villarreal sobre la operación, sin los habituales agradecimientos por su etapa en el club, ni tampoco deseándole suerte en Mestalla. Sin duda, prueba del mal sabor de boca que deja, no solo por el pobre rendimiento, sino por el historial de desencuentros con entrenadores y compañeros.

"El Villarreal CF y el Valencia CF han alcanzado un acuerdo de traspaso por Arnaut Danjuma, que jugará en el conjunto che a partir de la presente temporada 2025/26.

Así, el extremo neerlandés pone fin a su vinculación con el Submarino, club al que ha pertenecido durante cuatro campañas, desde que llegase a la entidad en el curso 2021/2022".

Carlo Adriano, a México

Además, el Submarino también ha confirmado el traspaso del canterano vila-realense Carlo Adriano al Querétaro, después de 16 años vinculado a la entidad amarilla: el centrocampista llegó a disputar tres partidos oficiales con el primer equipo y 128 con el filial.