El duelo de filiales entre Villarreal y Valencia acaba con un justo empate en el Mini Estadi (1-1)

El penúltimo ensayo del Villarreal B antes del inicio de liga, frente al Valencia Mestalla, acabó con tablas (1-1) en un entretenido encuentro con gran cantidad de ocasiones de gol para los unos y para los otros. El filial amarillo, que se adelantó en el marcador, empezó el encuentro con claras llagadas desperdiciadas (Facundo, Pablo Arenzana o Iker Punzano). Este último abrió el marcador en el minuto 38 tras un buen pase de Ismael Sierra. Los valencianistas avisaron con un tiro envenenado de Lucas Núñez en el minuto 43.

En la segunda parte, a los 35 segundos, Hugo López estrelló el balón al poste. Del posible 2-0 se pasó al 1-1 en el minuto 51 con un extraordinario remate cruzado del internacional Jaume Durá. Con un Mestalla mejorado con los cambios, el granadino Mario Domínguez lanzó desde lejos en el minuto 70 y el balón, tras impactar en el larguero, se marchó fuera. El Villarreal B apretó y lo intentó de todas las formas posibles, sin éxito.

El filial amarillo formó con Yakiv; Dani Budesca (Jorge Casañ), Ismael Sierra (Patas), Fran Gil (Laurato), Iván Rodríguez (Manfa); Viqué, Adri Ruiz (Carlo Maciá), Luiis Quintero (Kevlin), Iker Punzano (Nyada); Pablo Arenzana (Hugo López) y Facundo (Albert García).

El último ensayo previo al arranque liguero será el sábado día 24 contra el Eldense, en el Mini Estadi, a partir de las 19.00 horas.