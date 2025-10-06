Sorteo en Las Rozas
Directo | Villarreal, Castellón y Roda conocen sus rivales en la Copa del Rey
En los bombos no estarán el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España
David Oliver, Juan Francisco de la Ossa
La Copa del Rey MAPFRE sortea este lunes a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su primera eliminatoria, con la presencia de 112 equipos, entre ellos los provinciales Villarreal CF, CD Castellón y CD Roda, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.
El subgrupo de los provinciales
El sorteo se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Torneos Federación, publicadas mediante la Circular N.º 102 de la Temporada 2024/2025.
Así, el 3 está compuesto por:
Primera División
VILLARREAL CF
REAL BETIS BALOMPIÉ
VALENCIA CF
SEVILLA FC
LEVANTE UD
ELCHE CF
Segunda División
UD ALMERÍA
GRANADA CF
CÁDIZ CF
CÓRDOBA CF
MÁLAGA CF
CD CASTELLÓN
AD CEUTA FC
Primera Federación
CD ELDENSE
FC CARTAGENA
REAL MURCIA CF
ANTEQUERA CF
JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF
Segunda Federación
TORRENT CF
FC LA UNIÓN ATLÉTICO
UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
CLUB ATLÉTICO ANTONIANO
CD ESTEPONA
FÚTBOL SENIOR SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC
CF LORCA DEPORTIVA
REAL JAÉN CF
Tercera Federación
CD RODA
CD CIUDAD DE LUCENA
CD CIEZA
Copa Federación
ORIHUELA CF, como ganador de su partido ante el CD MINERA
CD TOLEDO, como ganador de su partido ante la UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Eliminatoria Previa
UD LOS GARRES, como ganador de la eliminatoria ante el MANISES CF
UD MARACENA, como ganador de la eliminatoria ante el SPORTING DE CEUTA
ATLÉTICO PALMA DEL RIO CF, como ganador de la eliminatoria contra el ATLÉTICO MELILLA CF
Opciones
Así, el rival del Villarreal será bien uno de estos dos últimos subgrupos (62% de probabilidad de que sea uno de regional, 25% de Copa Federación), bien de Tercera Federación (13%).
En cuanto al Castellón, 57% de Segunda RFEF y un 43% de Tercera.
Y el Roda tiene un 82% de que sea de LaLiga Hypermotion y un 18% de LaLiga EA Sports.
Las fechas
Según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos criterios supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de menor división ejercerá siempre como local.
Aparte de los equipos mencionados, en el bombo habrá 21 equipos de LaLiga Hypermotion y de la Primera Federación, 29 de la Segunda Federación, 11 de Tercera Federación y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación (Orihuela, Ourense, Athletic Lleida y Toledo).
Por la tarde, la Copa de la Reina
Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, en las instalaciones federativas también se llevará a cabo la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola, que se disputará entre el 4 y el 6 de noviembre, y con la entrada ya de ocho equipos de la Liga F Moeve.
De este modo, en el bombo estarán los clasificados del noveno al decimocuarto de la pasada temporada en la máxima categoría del fútbol femenino (Sevilla FC, Madrid CFF, RCD Espanyol, Levante UD, FC Badalona Women y Deportivo ABANCA), junto a los dos últimos equipos ascendidos (Alhama CF El Pozo y DUX Logroño).
Estos ocho conjuntos se enfrentarán a los otros ocho, que resultaron ganadores de la anterior eliminatoria (CD Sporting Club, Sport Extremadura CD y Guiniguada Apolinario CD) y los que militan en Primera Federación Iberdrola (Valencia CF, Deportivo Alavés, CD FF CA Osasuna, CE Europa y Real Oviedo). Estos ocho ejercerán siempre de locales en la eliminatoria.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
