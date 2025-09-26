Directo Villarreal-Athletic Club: Los 'leones', sin Nico Williams

Villarreal CF y Athletic Club, en plena vorágine de partidos, disputan este sábado 27 de septiembre del 2025, a partir de las 21.00 horas en el

Estadio de la Cerámica

, su compromiso de la séptima jornada de

LaLiga

EA Sports. Un encuentro que, para ambos, es el previo al de la segunda jornada de la

Champions League

.

Los amarillos esperan cerrar una

semana

fantástica, después de ganar a Osasuna (2-1) y al Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2). Un triunfo, además, le afianzaría en la tercera posición y, de paso, le colocaría con seis puntos de ventaja respecto a los bilbaínos, que después de haber empezado con tres triunfos, suman solo un empate en las tres últimas jornadas.

El Villarreal llega con las bajas seguras de

Logan Costa

,

Willy Kambwala

,

Ayoze Pérez

y

Juan Foyth

(además de

Pau Navarro

, en el Mundial sub-20).

Ernesto Valverde no ha podido citar a Yeray Álvarez, Álex Berenguer, Nico Williams, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Vía: El Periódico de Mediterráneo