Directo Villarreal-Athletic Club: Los 'leones', sin Nico Williams

Villarreal CF y Athletic Club, en plena vorágine de partidos, disputan este sábado 27 de septiembre del 2025, a partir de las 21.00 horas en el
Estadio de la Cerámica
, su compromiso de la séptima jornada de
LaLiga
EA Sports. Un encuentro que, para ambos, es el previo al de la segunda jornada de la
Champions League
.
Los amarillos esperan cerrar una
semana
fantástica, después de ganar a Osasuna (2-1) y al Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2). Un triunfo, además, le afianzaría en la tercera posición y, de paso, le colocaría con seis puntos de ventaja respecto a los bilbaínos, que después de haber empezado con tres triunfos, suman solo un empate en las tres últimas jornadas.
El Villarreal llega con las bajas seguras de
Logan Costa
,
Willy Kambwala
,
Ayoze Pérez
y
Juan Foyth
(además de
Pau Navarro
, en el Mundial sub-20).
Ernesto Valverde no ha podido citar a Yeray Álvarez, Álex Berenguer, Nico Williams, Beñat Prados y Unai Egiluz.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
