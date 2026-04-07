El día que el Villarreal rechazó a Busquets por "chupón": "No era un mediocentro de dos toques"

El fútbol recoge cientos de historias que no salen a la luz hasta bastante tiempo después de suceder. Relatos que evidencian que hablar con el periódico del lunes en la mano es realmente sencillo, pero tomar decisiones intentando anticipar lo que puede venir no tanto. Y, claro, reconocer que un futbolista es de nivel de élite cuando ya ha explotado y lo ha demostrado no tiene ningún mérito. Por eso, el talento no siempre se detecta a tiempo.

Casos hay miles, pero Juan Carlos Garrido, exentrenador de Villarreal, Real Betis o Castellón, entre muchos otros conjuntos, desveló uno bastante impactante: el día en el que el Villarreal rechazó a Sergio Busquets.

Xavi, Iniesta y Busquets agradecen el apoyo de la afición en el Camp Nou. / FC Barcelona

Para muchos, a día de hoy, el pivote de Badía, ya retirado del fútbol profesional tras una última aventura en un Inter Miami muy azulgrana, es considerado el mejor pivote de la historia del fútbol. Su manera de leer el fútbol, de aplicar el ritmo adecuado para cada tramo del partido, su manejo de balón y capacidad de usar el cuerpo para no perderlo lo convirtieron en un jugador legendario. Incluso sus detractores lo consideran uno de los mejores de la historia en su posición.

La emotiva despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets / Inter Miami

Un futbolista que Pep Guardiola llevó al primer equipo del Barça y que arrasó por completo, callando todas las críticas que apuntaban que estaba en el filial culé porque su padre fue portero del cuadro culé. Sin embargo, para llegar a este punto tuvo que pasar por muchas situaciones. Una de ellas: recibir el “no” del Villarreal antes de crecer en el Barça Atlètic.

Según contó Garrido en 'Sports360', el pequeño 'Busi', con apenas 14 o 15 años, fue a probar con el conjunto 'groguet'. No convenció por un motivo: lo consideraron demasiado “chupón”. Lo que hoy se considera una de las mentes futbolísticas más brillantes de su generación no convenció a los técnicos del club.

Demasiado "chupón"

“Busquets fue a probar al Villarreal con 14 o 15 años y en aquel momento yo no estaba porque estaba entrenando al filial, pero los encargados de la prueba dijeron que era un chupón. No era un mediocentro de un toque o dos toques, sino que era un mediapunta alto, y es que con las evoluciones en el fútbol nunca sabes. Todo puede pasar. No puedes descartar nada ni por abajo ni por arriba. No puedes decir ‘este jugador no va a llegar seguro’, porque probablemente sí lo va a hacer. Es lo que tiene el fútbol base”, explicó Garrido.

Años después de aquella prueba fallida, el destino le tenía reservado otro camino. En el Barça, Busquets aprendió a jugar más rápido, de manera más colectiva, y redefinió el rol de mediocentro, convirtiéndose en el eje invisible de un equipo histórico. Justo lo contrario de aquel adolescente que, según un informe, no encajaba.