Día D para el Villarreal-Barcelona de Miami

La celebración en Miami del Villarreal CF-FC Barcelona, de la jornada 17ª de LaLiga EA Sports, estará este jueves, 11 de septiembre del 2025, sobre la mesa del Comité Ejecutivo de la UEFA en su reunión de Tirana (Albania), donde va a elegir la sede de la final de la Liga de Campeones del 2027, con el Estadio Metropolitano como principal favorito.

Aunque no figura en el orden del día de la reunión, el Ejecutivo va a estudiar la petición hecha por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el Villarreal-Barcelona, que se jugará en diciembre en la última fecha antes del parón de Navidad, se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida).

Antecedentes

La idea de que haya partidos de competición liguera en países distintos a los de la federación de origen no es del agrado de la UEFA, aunque el margen de maniobra para rechazar la petición española apenas existe, como reconoció recientemente su presidente, Alexander Ceferin.

"No estamos contentos; pero, por mucho que lo hayamos comprobado legalmente, no tenemos mucho margen aquí si la federación está de acuerdo y ambas federaciones lo están. Pero creo que en el futuro tendremos que discutir esto muy seriamente, porque el fútbol debe jugarse en Europa, los aficionados deben ver el fútbol en casa, no pueden viajar a Australia o a Estados Unidos para ver a sus equipos", admitió el esloveno, que quiere abrir un debate con las federaciones y la FIFA sobre el tema.

Modificación

La FIFA, a la que la RFEF también se ha dirigido, decidió hace un año introducir cambios en el Reglamento de Partidos Internacionales en lo relativo a la autorización de partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta posibles consecuencias en el equilibrio de la competitividad, incluidos los intereses de los otros equipos de la competición.

También posibles trastornos para equipos del país donde se jugará el partido, la seguridad de aficionados y futbolistas; y factores que afecten a la integridad del encuentro o a la seguridad y bienestar de aficionados, futbolistas y personal.

Oposición

Desde que la RFEF trasladó su petición a la UEFA, esta también ha recibido una del Real Madrid para que no autorice el encuentro, por considerar que su traslado altera el equilibrio de la competición y afecta a su integridad, y es conocedor de la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), así como la de la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe).

La AFE calificó de falta de respeto a los futbolistas la decisión de la junta directiva de la RFEF de pedir autorización a la UEFA y a la FIFA para trasladar el partido, por la "ausencia de diálogo e información", tras reunirse con los capitanes de Primera; y su presidente, David Aganzo, votó en contra en la junta de la RFEF que lo aprobó el pasado 11 de agosto.

Más decisiones

Además del posible traslado del Villarreal-Barcelona, previsto para el 20 y 21 de diciembre del 2025, la UEFA ha recibido otra petición de Italia para que el partido Milan-Como, de la Liga italiana, se juegue en la localidad australiana de Perth; ya que el fin de semana del 7 y 8 de febrero del 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

En clave Champions

El orden del día del Ejecutivo incluye la elección de la sede de la final de Liga de Campeones masculina del 2027, con el estadio Metropolitano de Madrid como aspirante; y también la de la final de la Champions femenina, sedes que en principio tenía previsto haber elegido en mayo.

Además del Metropolitano, que de ser el elegido albergaría por segunda vez una final de la máxima competición continental después de que en 2019 el Liverpool se llevara el título frente al Tottenham, se presentó como candidato el estadio Olímpico de Bakú.

Para la Champions femenina se postularon como escenario de la final el Camp Nou de Barcelona, el estadio Nacional de Varsovia, el St. Jakob Park de Basilea y el estadio Nacional de Gales en Cardiff.