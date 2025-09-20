La crónica del Villarreal-Osasuna: Una remontada a base de fichajes (2-1)

El fútbol es la ciencia menos exacta que existe. Es el único deporte en el que dos más dos no son cuatro, donde la teoría no hace millonario a nadie y en el que todo el mundo se considera entrenador. Pero una cosa sí que es cierta en esta bendita fiebre: la calidad tiene un precio y quien tiene fichajes y plantillas de calidad, lo acaba notando.

Eso mismo quedó reflejado este sábado en La Cerámica. Los refuerzos de verano, esos que valen dinero y a los que muy pocos clubs tienen acceso, dieron el triunfo al Villarreal CF ante un rocoso Atlético Osasuna (2-1) en un duelo que se enquistó en la primera mitad ante un buen rival.

El excelente trabajo colectivo del Submarino, unido al esfuerzo de todo el equipo, se tradujo en poder darle la vuelta al 0-1 con el que los groguets se marcharon al descanso. Dos goles en la media hora final del envite, fabricados por dos de los nuevos, Solomon y Oluwaseyi, y convertidos por el fichaje estrella, Mikautadze, y por la espalda de Pape Gueye dieron la victoria a los de Marcelino García Toral.

Eso sí, si este sábado se ganó fue también gracias a Luiz Júnior, al que el fútbol le devolvió la gloria que le arrebató el pasado martes en Londres, con dos paradones salvadores que evitaron el empate al final.

Mentalidad ganadora

El conjunto amarillo necesitaba romper la dinámica de dos derrotas consecutivas que encadenó ante el Atlético de Madrid y Tottenham, ambas a domicilio y las dos fruto de errores evitables, no por la superioridad de los rivales.

Pese a que no se trataba de un bache deportivo, sí que era necesario para la salud mental del equipo recuperar la senda de la victoria o, como mínimo, puntuar.

Consciente de ello, y de lo apretado del calendario, con una nueva jornada a la vuelta de la esquina el próximo martes en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, Marcelino dispuso un once con bastantes rotaciones (aunque no le guste utilizar dicho término), en busca de dosificar los esfuerzos de una plantilla castigada en lo físico.

Con la confianza reforzada en Luiz Júnior en portería, seis fueron las novedades para medirse al Atlético Osasuna. Solo Foyth se mantuvo en la defensa, con Rafa Marín en el eje, Pedraza en el lateral izquierdo y Pau Navarro en la derecha, en la víspera de que el de la Vilavella se marche al Mundial sub-20 de Chile con España.

Thomas Partey compartió doble pivote con Pape Gueye y Moleiro e Ilias Akhomach refrescaron los extremos, en un ataque en el que continuó Mikautadze en punta, siendo Nicolas Pepe el que varió de posición para unirse a la delantera en sustitución del lesionado de última hora Ayoze Pérez.

El Submarino salió decidido a por el triunfo, aunque el rival, bien trabajado por Alessio Lisci, dejó bien claro que le costaría una vida sumar a los groguets.

Bien agazapados atrás, mordiendo en la presión y saliendo a la contra, los navarros dieron varios sustos iniciales. Pero ello no condicionó a un Villarreal que hizo mucho daño por la derecha con el triángulo Ilias, Pepe y Mikautadze.

Entre los tres acosaron en la recta final del primer tiempo el marco de un Sergio Herrera que fue clave para mantener el cero en el arco, especialmente en dos remates del propio Ilias Akhomach y otro a bocajarro de Mikautadze.

Los amarillos eran muy superiores y parecía que el primer tanto no tardaría en llegar pero, antes del descanso, el colegiado castellano-manchego Díaz de Mera no consideró falta una acción de Budimir a Thomas Partey dentro del área amarilla, rebotando el esférico en el brazo del ghanés. El árbitro y el VAR consideraron la acción como penalti, y Budimir no perdonó, llegándose con 0-1 al descanso, aunque los visitantes estaban con 10 desde el minuto 40 por expulsión con doble amarilla de Rosier.

Remontada total

La segunda mitad se antojaba un ataque y gol del Submarino. Y así fue. Marcelino refrescó al equipo con Buchanan, tras el descanso, y poco después añadió a Oluwaseyi y Comesaña. Nico Pepe tiró de galones, se echó al equipo a la espalda y las ocasiones comenzaron a florecer.

La tuvo Pau Navarro, con paradón de Herrera, Pepe lo intentó sin suerte y el público se impacientaba. Marce volvió a mover el árbol dando entrada a Solomon en el 67’. Y el partido cambió.

El israelí demostró que es un peligro constante, marchándose una y otra vez por banda. Dos minutos después de su entrada puso un balón a la cabeza de Mikautadze, que igualaba el encuentro. El propio georgiano fallaba otra en área pequeña poco después.

Osasuna resistía, hasta que otro de los nuevos, Oluwaseyi, se trabajó un disparo desde la frontal que, tras dar en el dorso de Pape Gueye, se colaba en el marco de Herrera para anotar el 2-1. La locura se desataba en La Cerámica.

Los fichajes comenzaron a funcionar y le daban la victoria al Villarreal en el 86’. Pero cuando todo parecía finiquitado apareció él, sí, Luiz Júnior. O Goleiro sacó dos balones abajo sobre la línea, concon enormesflejos, a sendos remates de Raúl. El fútbol se lo debía al brasileño. El fútbol se lo debía a un Villarreal que recupera la sonrisa, la senda del triunfo y se consolida en la zona alta de LaLiga.

Vía: El Periódico de Mediterráneo