La crónica: El Villarreal golea al Girona y se siente líder (5-0)

Aprobado y con nota. El Villarreal CF ha hecho los deberes en las dos primeras jornadas de LaLiga. Esos dos partidos trampa que el calendario ‘quiso’ que el Submarino los comenzara de forma consecutiva en el Estadio de la Cerámica y ante dos rivales, en teoría, asequibles.

Teniendo en cuenta que en la élite hay que respetar a todos los equipos, ganar dos partidos seguidos en casa en el fútbol moderno es muy complicado hoy en día para los mortales. Y los amarillos lo hicieron este domingo ante el Girona, al que vapulearon con un claro 5-0 fraguado en una primera media hora para enmarcar, de matrícula, de esas que será muy difícil de olvidar. Una goleada para demostrar que este equipo se siente líder, como lo es de la Primera División

Realmente fueron 28 minutos los que bastaron al conjunto de Marcelino, que dejó noqueados a los gerundenses con un mortífero 4-0, un marcador que pudo ser más abultado hasta el descanso.

La alineación

El técnico amarillo repitió el once que ganó al Real Oviedo (víctima en La Cerámica en la 1ª jornada) con la novedad de Buchanan en banda derecha, por Gerard Moreno, reubicando a Nicolas Pepe a la delantera junto a Etta Eyong.

La fórmula, con el doble pivote ‘box to box’ Pape Gueye-Santi Comesaña, está funcionando a la perfección. Los ‘groguets’ no se andaron con rodeos y salieron a morder y a avasallar, con Buchanan y Yeremy cuales puñales por banda y un endiablado Nico Pepe haciendo el mal por todo el ataque.

Y no tardaron en llegar los goles. En el minuto 7, el citado Pepe se aprovechó del regalo de Navidad adelantado de Yangel Herrera para batir al meta Krapyvtson en el mano a mano. Un 1-0 que abría la lata del Girona, que veía como pasado el cuarto de hora caía el 2-0 obra de Buchanan, tras jugadón espectacular con caño y golazo tras pase de 30 metros de Mouriño.

El público amarillo disfrutaba del aluvión de fútbol ofensivo, que volvió a tener doble recompensa antes de la media hora, primero con el 3-0 de Rafa Marín de cabeza a centro de Yeremy en el 25’ y, tres minutos después, con el 4-0 con otro tanto de Buchanan, en área pequeña, tras pase de Cardona.

Goleada del Villarreal que pudo ser mayor, pero los intentos de Pepe y Etta Eyong se quedaron solo en «uuy».

Segundo acto

La segunda mitad sirvió para dosificar esfuerzos. Marcelino dio la alternativa a Renato Veiga, que debutó entre ovaciones, y dio entrada también a Thomas Partey tras el descanso. Así como a Ilias Akhomach, que entró en el minuto 63, reapareciendo tras casi 10 meses en competición oficial.

Justo un minuto después, el canadiense Buchanan se reivindicaba con un hat-trick, el tercero de su cuenta, otro golazo para certificarle la manita al Girona.

También Parejo, que parece haber perdido la titularidad, y Alberto Moleiro tuvieron su cota de protagonismo en la recta final en un Submarino que, pese a bajar una marcha, nunca bajó el nivel de intensidad y evitó que el conjunto gerundense rematara a portería, dejando el segundo cero en su marco en La Cerámica.

El Villarreal se gusta y se siente líder, como demostró goleando a un desdibujado y superado Girona, dejando el seis de seis en su casillero. LaLiga acaba de comenzar, pero este Submarino promete.