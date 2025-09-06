La crónica: El Villarreal femenino se estrella contra el larguero y la portera del Atlético B (1-2)

El estrenó del Villarreal femenino se saldó con una injusta derrota ante un Atlético de Madrid B que tuvo oficio y más pegada. Las vila-realenses, muy animosas, estrellaron dos tiros al larguero en una primera parte que acabó con el 0-2 tras dos mazazos de última hora. Tras el descanso, María Macías recortó la diferencia, pero le faltó tiempo para culminar la igualada.

Fue muy injusto el fútbol con el equipo de Jordi Ferriols en los 45 primeros minutos. La escuadra de la Plana, animosa, valiente y ofensiva, llegó a estrellar dos balones al larguero, se estrelló contra las maderas de la portería defendía por Alba de Isidoro, pero las rojiblancas apretaron en la recta final y en apenas tres minutos, del 41 al 44, pusieron tierra de por medio en dos contras.

Las vila-realenses fueron valientes desde el primer minuto, pero no tuvieron la efectividad de su rival. En el minuto 8 Lauris Rodríguez ya dio el primer aviso en el partido. Y en 20’ María Romero estrelló el balón en el larguero del conjunto del Atlético de Madrid B. No se rindieron las amarillas y al filo de la media hora la propia María Romero volvió a estrellar el cuero al larguero.

Doble mazazo

Ya se sabe que en el mundo del fútbol el que perdona lo acaba pagando caro. Pues el Atlético de Madrid en dos rápidos contragolpes en la recta final abrió brecha. Noa Ortega fue una pesadilla. En el primer gol se escapó y asistió a Cristina Redondo, para el 0-1. Y en el 44 ella misma se marchó, se plantó sola ante Montserrat Quesada y con la derecha envió el balón al fondo de la red.

La segunda parte arrancó sin cambios en las dos formaciones, aunque con mucha actividad calentando en el lateral del campo. Con el 0-2 el equipo de la capital de España sesteó un poco y ello hizo que el Villarreal se fuera creciendo poco a poco. Y es que un golazo de María Macías desde la frontal del área apretó el marcador y le puso toda la emoción al partido, pero le faltó tiempo para igualar el resultado.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Montserrat Quesada; Irene Miguélez (Alexia Jr, min. 79), María Cienfuegos, Lucía Gómez (Querol, min. 61’), María Romero (Martuka, min. 79), Sara Medina, Nerea Pérez, María Macías, Albeta López (Laura, min. 68), Lauris Rodríguez (Paulsen, min. 79) y Ligia Moreira.

-2- Atlético de Madrid B: Alba de Isidoro; Elsa Sánchez (Claudia, min. 61), Lydia Rodríguez, Alba Fernández, Raquel Gómez, Cristina Redondo (Gallinas, min. 68), Celia Gómez (Ainoa, min. 61), Daniela Miñambres, Noa Ortega, Natalia Peñalvo y Gabriela de la Villa (María López, min. 76).

Goles: 0-1. Min. 41: Cristina Redondo. 0-2. Min. 44: Noa Ortega. 1-2. Min. 75: María Macías.

Árbitro: Florencia Andrea Muñoz (Asturias). Amonestó a las locales Lucía Gómez, Miguéles y María Macías; y a las visitantes Elsa y Lydia.

Campo: Campo 5 Ciudad Deportiva.

Entrada: 100 espectadores.