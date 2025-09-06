La crónica | El Villarreal B no encuentra el camino del gol y lo paga caro ante el Eldense (1-0)

El Villarreal B perdió en el campo del Eldense porque perdonó demasiado. Con 0-0 en el marcador el equipo dirigido por Edgar Chumillas desaprovechó un penalti y hasta tres muy buenas ocasiones para cobrar ventaja en el marcador. Esa falta de acierto en el área rival le condenó cuando en el minuto 72 el local Nacho Quintana de una acción con varios rechaces en el interior del área, para poner la punta del pie para enviar el cuero al fondo de las mallas. Ahí quedó el duelo, prácticamente, visto para sentencia.

Los eldenses salieron con presión alta, con bastante posesión, con más llegadas y sacando cinco saques de esquina en apenas 15 minutos. El filial amarillo las vio venir, aunque a partir del minuto 20 el equipo dirigido por Edgar Chumillas (por la sanción de David Albelda) empezó a tener presencia en el área rival gracias a tener balón y a desplegarse con peligro.

Así las cosas, en el minuto 23 el colegiado señaló penalti en una acción polémica en la que Ibarrondo derribó a Facundo Viveros, que el VAR le confirmó al árbitro yeclano. La pena máxima la lanzó Alassane Diatta y el portero local Ramón Vila le acertó el inocente lanzamiento. Una de esas ocasiones que no se pueden dejar escapar. Poco después el ariete debutante Álex Rubio también estuvo a punto de sorprender al arquero local. Se escapó, todos pensaban que estaba en fuera de juego, pero al final lanzó muy alto.

Descanso y cambio

Con el 0-0 inicial se llegó al descaso de un partido movido, con un Eldense que empezó fuerte, pero el filial tardó 20 minutos en equilibrar el juego, disponiendo de las dos mejores ocasiones de gol. Y el segundo tiempo arrancó con la novedad en el Villarreal B de la salida al campo del extremo granadino Víctor Moreno, en sustitución de Hugo López.

El segundo tiempo fue más igualado, aunque las mejore llegadas fueron las locales. En el minuto 55 el local Fidel estrelló el balón al palo derecho de Rubén, aunque la acción fue invalidad por fuera de juego. El equipo de la Plana, que no le perdió la mirada el partido, poco a poco se fue agrandando y en el minuto 64 el cafetero Luis Quintero se quedó solo ante el portero local y éste, con los pies, evitó el 0-1.

Jarro de agua fría

En el minuto 72 el gol de Nacho Quintana después trescientos rebotes en el interior del área pequeña de Rubén Gómez, significó un gran jarro de agua fría. Un duro golpe del que no se recompuso el equipo vila-realense, a pesar de quedar muchos minutos por delante. Poco a poco se fue fabricando la primera derrota de la temporada del Villarreal B.

La próxima cita para el equipo de David Albelda será el próximo sábado, día 13, contra el debutante Europa, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Ficha técnica:

-1- Eldense: Ramón Vila; Jesús Clemente, Arnau Gaixes (Manu Molina, min. 80), Smand (Álex Serra, min. 80), Dario Dumic, David Ruiz (Vallejo, min. 71); Nacho Quintana (Núñez, min. 87), Marcos Bustillos, Ibarrondo; Fidel y Dioni Villalba (Hamza, min. 71).

-0- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Jean Ives, Iván Rodríguez (Arnau Forés, min. 71); Luis Quintero (Barry, min. 71), Alassane Diatta, Carlos Maciá (Cheikh, min. 79), Hugo López (Víctor Moreno, min. 46); Álex Rubio y Facundo Viveros (Albert García, min. 79).

El gol: 1-0. Min. 72: Nacho Quintana.

Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (Yecla). Amonestó a los locales Smand y Nacho Quintan; y a los visitantes Iván Rodríguez y Álex Rubio.

Campo: Nuevo Pepico Amat.

Entrada: 3.233 espectadores.