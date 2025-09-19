La crónica: El Villarreal B se deja dos puntos ante el Real Murcia en el minuto 95 (1-1)

Mazazo de los grandes para el Villarreal B en el Enrique Roca de Murcia. Después de ponerse con ventaja en el marcador, controlar bien la situación y perdonar el 0-2 en dos ocasiones, el Real Murcia le empató el partido al equipo de David Albelda en el minuto 95 tras cazar Palmberg un balón en la frontal del área pequeña amarilla. Un partido que se alargó más de la cuenta después de nueve revisiones de acciones en el VAR.

En los 23 primeros minutos no se vio nada de peligro en las dos áreas. Lo más significativo era las dos revisiones al ‘video support’ (más o menos el VAR), de los dos entrenadores. A los dos minutos Joseba Etxeberría protesto un posible penalti de Ismael Sierra a Ekain, que no fue tal, y otra reclamación de David Albelda (min. 15) por una posible expulsión del portero local Gazzaniga por derribo a Facundo Viveros, que también se desestimó.

Pero fueron estas dos consultas y llegar el 0-1 en la primera llegada seria de los vila-realense. El balón lo asistió Víctor Moreno al madrileño Álex Rubio que con templanza y un tiro raso fuerte alojó el balón al fondo de las mallas. Pidió perdón a la grada por su pasado murcianista, pero después se animó y sí que lo celebró. Su primer gol con la casaca amarilla.

Al ataque

Con estos dos goles se desató una bonita batalla. El colegiado invalidó el 0-2 de Facundo Viveros por fuera de juego (acertó el VAR), en el minuto 34. Tres más tarde Víctor Moreno lanzó desde la frontal del área y Gazzaniga repelió el cuero con apuros. Y en los últimos compases el arquero del filial amarillo, Rubén Gómez, salvó el empate en dos ocasiones. Con el 0-1 se llegó al descanso.

Movió ficha el técnico local en el descanso dando entrada a Pedro León y a Antonio David. El partido no varió mucho y fue de idas y venidas a las dos áreas. El VAR le anuló el 1-1 al esloveno David Flakus por fuera de juego (min. 59). Y en el 68 David Albelda reclamó un posible penalti en área local y el colegiado no observó acción punible a través del monitor.

Recta final

Facundo Viveros tuvo el 0-2 en sus botas en el minuto 75. Se marcó directo a portería y estrelló el balón al cuerpo del portero. Increíble lo que se perdonó. Se llegó al tramo final con todo por decidir. El colegiado añadió otros seis minutos más de propina y el Real Murcia se volcó ante un Villarreal B que a la contra intentó sentenciar. La prolongación fue fatal de necesidad. Palmberg puso el 1-1 en el minuto 95, para aguar la fiesta al filial.

Ficha Técnica:

-1- Real Murcia: Gazzaniga; Jorge Mir, Alberto González, Antxo Laso (Héctor Pérez, min. 67), Cristo Romero; Isi Gómez (Antonio David, min. 46), Moyita (Palmberg, min. 67); Pedro Benito, Ekain (JC Real, min. 61), Álvaro Bustos (Pedro León, min. 46); y David Flakus.

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortíz; Alassane, Carlos Maciá; Luis Quinteros (Hugo López, min. 69), Facundo (Cheikh, min. 88), Víctor Moreno; y Álex Rubio (Albert García, min. 56).

Goles: 0-1. Min. 23: Álex Rubio. 1-1. Min. 95: Palmberg.

Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Sevilla). Amonestó al local Palmberg ; y a los visitantes Álex Rubio, Diatta y Quinteros.

Campo: Enrique Roca.

Entrada: 14.234 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo