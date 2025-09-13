La crónica: El VAR frena la gran remontada del Villarreal B ante el Europa (3-3)

Aunque parezca mentira, el Villarreal B tiró de la épica en la 4ª jornada del Grupo 2 de Primera Federación para igualar un 0-3 con el que se adelantó el Europa en el Mini Estadi. Ése es el marcador que reflejaba el luminoso del Mini Estadi en el minuto 62. De ahí al final (casi 108 minutos) el filial amarillo sabiendo que lo tenía prácticamente todo perdido se fue al ataque. Acosó al conjunto barcelonés, le comprimió en su campo y en el minuto 94 el central Jean Ives firmó un empate que se puede decir que le supo a gloria al conjunto vila-realense. A última hora el colegiado señaló penalti apara el Villarreal B, pero después de mucho tiempo de consulta el colegiado, a instancias del VAR, lo anuló.

El partido arrancó con dudas y se fue complicando más de la cuenta para el equipo de David Albelda que se marchó al descanso con muchas cosas que mejorar y con 0-2 en contra que pesaba como una verdadera losa. El Europa, con un juego práctico y efectivo logró marcar en su primera llegada y después se aprovechó de los momentos de desconcierto para asestar el 0-2. En el minuto 23 los catalanes ya tenían el partido bien encarrilado. A partir de ahí, a remar contra corriente en la segunda parte.

Ventaja visitante

Arnau Campeny firmó el 0-1 en el minuto 14 al rematar al fondo de las mallas un buen servicio de su compañero Jordi Cano. Quiso y no pudo el Villarreal B durante unos minutos, pero tras un error de marcas llegó el 0-2 en el minuto 23. En este caso fue Jordi Cano el que amplió la diferencia. Al descanso un preocupante marcador a favor del Europa.

En la segunda parte se empezó a ver todo perdido en el minuto 62 cuando Marcel Sgró, a pase de Álex Pla, firmó el 0-3. Los locales se fueron a tumba abierta y lograron limar la diferencia en el marcador con los goles de Alassane Diatta y Hugo López. Lo mejor estaba por llegar. En el minuto 94 el central Jean Ives remató a la red un centro de Víctor Moreno. Y en el 106 el colegiado señaló penalti para el Villarrea B, pero tras una eterna consulta al VAR éste le hizo rectificar. Se quedó todo en el 3-3.

Ficha técnica:

-3- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra (Juan Ives, min. 46), Lautaro, Iván Rodríguez (Eneko, min. 81); Alassane, Facundo; Luis Quintero (Víctor Moreno, min. 46), Carlos Maciá, Barry (Hugo López, min. 62); y Álex Rubio (Albert García, min. 89).

-3- Europa: Juan Flere; Guille Rodríguez, Campeny, Álex Cano, Marcel Sgro; Izan González, Óscar Vacas (Nemoto, min. 80), Toni Caravaca (Álex Pla, min. 46); Ghailan, Jordi Cano (Toni Paredes, min. 80) y George (Céspedes, min. 58).

Goles: 0-1. Min. 14: Campeny. 0-2. Min. 23: Jordi Cano. 0-3. Min. 62: Marcel Sgro. 1-3. Min. 67: Lautaro. 2-3. Min. 80: Hugo López. 3-3. Min. 94: Jean Ives.

Árbitro: Manrique Antequera (Murcia). Amonestó al local Víctor Moreno; y al visitante Toni Caravava.

Incidencias: Mini Estadi.

Entrada: 700 espectadores.