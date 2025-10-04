La crónica: Triunfo trabajado del Villarreal y dedicado para su malograda compañera Albeta (1-0)

El cántaro fue tanto a la fuente que, como se suele decir en estos casos, acabó rompiéndose. Y se rompió en el minuto 70 gracias al gol de Alexia Jr a los cinco minutos de ingresar al terreno de juego. Un gol que valió su peso en oro (tres puntos) para este recuperado Villarreal frente a un Real Oviedo que dio guerra jugando con once o con diez desde el minuto 20. Este gol permite al equipo de Jordi Ferriols encadenar la tercera victoria consecutiva.

Además, había muchas ganas de ganar este encuentro porque el equipo le quería dedicar una victoria a la malograda Albeta que el pasado martes ante el Valencia en la Copa de la Reina cayó mal y se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y la muñeca izquierda. Pues se intentó hasta el último suspiro y al final se consiguió cantar victoria y con ello situarse tercera en la clasificación, aunque Atlético de Madrid B y Alavés, que también suman 10 puntos, tienen un partido menos.

El partido se intentó ganar desde el primer minuto. Faltó algo de serenidad y algo más de acierto arriba. En el minuto 20 la central visitante Marina vio la roja por derribar a Sara Medina cuando encaraba a la portera ovetense. Aixa en el minuto 30 y en el 35 tuvo el gol en su alcance. No hubo suerte. Entre medio de esas acciones Vera Rico dio un aviso para las visitantes.

En la segunda parte se puso toda la carne en el asador. El Real Oviedo, con diez, no claudicaba y seguía vendiendo cara su piel. El acoso vila-realense fue a más con el paso de los minutos. En el minuto 70 un buen centro de Nerea Pérez lo remató a la red una Alexia Jr que apenas llevaba cinco minutos en el campo. Ese gol, celebrado y dedicado, valió su peso en oro.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Quesada; Miguélez (Estupiñan, min. 87), Laura, Cienfu, María, Sara Medina, Nerea Pérez, Moreira, Macías (Enseñat, min. 87), Lauris (Luna, min. 52) y Aixa (Alexia Jr, min. 65).

-0- Real Oviedo: Laura Martínez; Gema Genís (Laura Pascual, min. 89), Lois, Marina, Nerea, Sheila Garrido (Cristina, min. 77), Andrea, Villadeamingo, Laurina (Ana Lucía, min. 77) y Sheila Elózar (Blanco, min. 28).

El gol: 1-0. Min. 70: Alexia Jr.

Árbitra: Ágata López García (Lanzarote). Amonestó a la local Miguélez. Expulsó con roja a la ovetense Marina (min. 20).

Campo: Ciudad Deportiva. Campo 5.

Entrada: 150.

Vía: El Periódico de Mediterráneo