La crónica: Un tempranero gol le cuesta caro al Villarreal B en Sabadell (1-0)

Se le está negando la victoria al Villarreal B. Por H o por B, siempre falla algo. En esta ocasión el equipo vila-realense encajó un tempranero gol (min. 6) que marcó el devenir del partido. Luego el equipo de la Plana luchó contra todo y todos, pero la suerte no estuvo a su favor. Ni las decisiones arbitrales, ni los postes de la portería vallesana. En el minuto Álex Rubio tuvo la posibilidad de empatar, pero el cuero se estrelló en el larguero. Cuando no el poste, el arquero Diego Fuoli desbarató cualquier posibilidad de empatar.

A los seis minutos de partido el planteamiento de David Albelda se derrumbó por el tempranero gol de la escuadra vallesana. Primera llegada, primer saque de esquina para los arlequinados, balón rechazado y zapatazo de Rodri Escudero al fondo de las mallas de la portería de Rubén Gómez. Volver a empezar, pero con un gol que pesaba como una losa en la espalda.

El partido, de idas y venidas, resultó entretenido de cara al espectador. Urri estuvo a punto de anotar el segundo en el minuto 18. Luego la mala suerte se cebó de la escuadra vila-realense con un trallazo de Álex Rubio, tras un córner, estrelló el balón al larguero. El argentino Facundo también la tuvo en el minuto 43 con un Villarreal B estirado. Pero la primera parte acabó con un paradón de Rubén Gómez a tiro de Joel Priego.

Con ese 1-0 se llegó al final de un primer tiempo más igualado que lo que reflejaba el marcador. Y en la segunda parte el Villarreal B se volcó en busca del empate. En el minuto 64 se reclamó posible penalti sobre Facundo. El VAR no detectó infracción y todo quedó igual. Luego los vila-realenses se estrellaron contra el exportero amarillo Diego Fuoli. Luis Quintero tuvo el empate, pero se la paró el portero zaragozano.

Próxima cita

El filial amarillo jugará el próximo viernes, día 3, contra el Atlético Madrileño en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 19.00 horas.

Ficha técnica:

-1- Sabadell: Diego Fuoli; Astals (Sergi Segura, min. 58), Carlos García, Bonaldo, Toni Ripoll; Javi López (Tito, min. 81), Quadri Liamed, Urri, Rubén Martínez (Miguelete, min. 58); Escudero (Coscina, min. 71) y Joel Priego (Utgles, min. 81).

-0-Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortíz (Iván Rodríguez, min. 75); Alassane, Facundo; Víctor Moreno (Hugo López, min. 82), Carlos Maciá (Gaitán, min. 82), Barry (Quintero, min. 46); y Álex Rubio (Albert García, min. 75).

El gol: 1-0. Min. 6: Rodri Escudero.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (Torrejón). Amonestó a los locales Urri y Diego Fuoli; y a los visitantes Barry y Facundo Viveros.

Campo: Nova Creu Alta.

Entrada: 3.717 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo