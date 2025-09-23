La crónica del Sevilla-Villarreal | El Submarino acelera en el Pizjuán (1-2)

El Villarreal toma velocidad. Los amarillos suman su primer triunfo foráneo del curso, en un encuentro que debió haber resuelto en el primer tiempo incluso, pero que se le complicó con el 1-1 al poco del segundo tiempo. A la postre, Manor Solomon tradujo en el resultado los méritos de unos y otros en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde acudía con ocho bajas.

Salió Marce a la carrera del hotel de concentración para subirse al autobús que les trasladaba al estadio. Acababa de dar la charla previa antes de llegar al Pizjuán. Como es habitual en él, estirando el tiempo, más aún porque es insólito en el asturiano cambiar a ocho jugadores de un partido a otro. Había que aumentar las explicaciones.

Tres días después de la justa aunque apurada victoria sobre Osasuna, Rafa Marín, Pape Gueye y Moleiro eran los únicos tres que repetían. Por cambiar, el de Villaviciosa cambió hasta de portero: turno de Arnau Tenas. Por cambiar, hasta de dibujo, aparcando su clásico 4-4-2 por un 4-3-3.

El Villarreal no acusó, ni mucho menos, una falta de sincronización pese a la sacudida en el once. A los cinco minutos, a Renato Veiga le negaron el 0-1 en área pequeña. Poco después, Vlachodimos creció para tapar el latigazo de Oluwaseyi. Y en el 16’, en el cuarto aviso, mientras la grada recordaba a Antonio Puerta, Sergi Cardona cabalgó para servirle el gol al canadiense, que picó sutilmente el balón ante el portero griego.

El Sevilla (un triunfo delante como local en 2025) temblaba. En el 20’, los amarillos repitieron la acción, solo que esta vez con Buchanan por la derecha y con una salvadora intervención de Castrín para cercenar la conexión.

El Sevilla amagaba, pero el Villarreal era el que amenazaba de verdad. Rompía líneas con unas pasmosa facilidad. Con los disparos consecutivos de Moleiro y Oluwaseyi antes de la media hora, el 0-1 ya era un resultado corto.

Otra mala noticia, además del exiguo marcador. Si ya iba corto de efectivos, Santi Comesaña se echó la mano a la ingle. Otra baja más.

A falta de fútbol, coraje... y el Pizjuán. El sevillismo le perdonaba todo a los suyos y empujaba. Puede que intimidado por el ambiente, el árbitro transformó un dos contra nadie para el Villarreal en una falta peligrosa el desmayo de Adnan Januzaj. Error clamoroso de César Soto. El primer remate de los locales, muy desviado, fue el cabezazo de Nemanja Gudelj, ya en el 42’. El primer acto acabó con otra ocasión al limbo de los groguets.

El 0-2 no llega... y sí el 1-1

El Villarreal, como si no hubiera existido el intermedio, mantuvo su inercia con dos buenas oportunidades en los dos primeros minutos de la reanudación. Y lo que son las cosas: de un triunfo que podía ser holgado al 1-1 de Sow, el cazar un balón suelto en el área. ¡Uffff!

La película mutó de comedia a suspense. El Submarino temió incluso por la remontada completa. Marcelino reaccionó metiendo a Mikautadze y a Pepe. Al poco, éste acarició el 1-2, pero Vlachodimos dijo que nones. Al menos, el Villarreal empezó a salir de su guarida.

El asturiano remató el jaque mate al Sevilla (que jugaba con diez al lesionarse Nianzou y no tener cambios disponibles) con Solomon. Recibido a gritos, el israelí hizo bueno el desmarque y la carrera del georgiano para, en el minuto 86, hacer el 1-2.

Arnau Tenas apareció para evitar otro empate en el añadido y abrochar la notable victoria.

