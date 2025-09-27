La crónica: El juvenil del Villarreal de Pepe Reina cante ante el Valencia y no conoce la victoria (0-2)

Sigue sin ganar el juvenil del Villarreal que entrena Pepe Reina. En el esperado duelo de División de Honor contra el Valencia, en el campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, los tres puntos volaron hacia la capital del Turia tras la victoria de los valencianistas por 0-2. El conjunto che supo aprovechar mejor las contadas ocasiones de gol que fabricó.

El primer tiempo, con mucho respeto y escasas ocasiones de gol acabó con el 0-0 inicial. Keyner Ron tuvo un remate desviado en el minuto 29, y la réplica fue para el mediapunta castellonense del Valencia, Alain Cera, que disparó fuera, ajustado al palo. En la segunda parte, el lateral Marcos Martínez firmó el 0-1 de tiro cruzado en el minuto 64. Quiso y no pudo el Villarreal con un tiro raso y desviado de Seydou Llopis.

A por todas

A pesar de todo, el partido pudo haber cambiado en los últimos minutos del encuentro. Cuando se cumplía el minuto 94 el delantero canario Sergio Barreda cogió un balón dentro del área valencianista y remató con potencia, pero el balón salió repelido por el palo derecho. A renglón seguido (min. 95) el extremo castellonense Raúl Ruiz fue objeto de un penalti que él transformó en el 0-2 definitivo.

No conoce el triunfo el Villarreal de Pepe Reina en este arranque liguero: dos derrotas y un empate. Todo lo contrario que el Valencia que ha ganado todo lo que ha jugado. El conjunto vila-realense tendrá que prepararse para el partido del miércoles correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Youth League, que le enfrentará a la Juventus en el Mini Estadi, a partir de las 12.00 horas.

Vía: El Periódico de Mediterráneo