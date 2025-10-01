La crónica: Un gol de Manu Portela le da la primera victoria al Villarreal en la UEFA Youth League (1-0)

Un gol del mediocentro pontevedrés Manu Portela en el minuto 77, de falta directa y tras rebotar en un efectivo de la barrera, le permitió al Villarreal de Pepe Reina sumar la primera victoria de la temporada, tanto en esta UEFA Youth League como en liga. Fue ante una Juventus que dominó mucho en la primera parte, pero que tras el descanso fueron los ‘groguets’ los que llevaron la voz cantante y al final se impusieron por la mínima.

El partido arrancó con mucho respecto y con pocas llegadas al área rival. Fueron demasiados minutos de tanteo entre unos y otros. Eso sí, son el paso de los minutos los italianos se fueron adueñando de la posesión del balón y en el minuto 23 dieron un serio aviso con un trallazo de Iván López que encontró una brillante reacción del arquero Pau Polo (min. 23). Lo mejor que se vio hasta ese momento.

Al equipo de Pepe Reina le costó mucho romper la línea del centro del campo donde allí la Juventus controlaba la situación. De vez en cuando alguna llegada del malagueño Joselillo Gaitán que se diluía en las inmediaciones del área. En el minuto 34 Iván López volvió a dar otro toque de atención, pero su remate salió por la derecha. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Segundo tiempo

En el arranque, entre Joselillo y Dani Reyes tuvieron la primera llegada importante, pero se montó una pequeña melé y el colegiado acabó pitando falta en ataque. Al menos, el Villarreal dio un paso adelante y empezó a pisar el área italiana. A la Juventus le costó más llegar a los dominios de Pau Polo. Las tornas empezaron a cambiar y el conjunto de la Plana empezaba a dominar.

Y fruto de esa mejoría y también de la insistencia una falta en la frontal del área fue ejecutada magistralmente por el mediocentro pontevedrés Manu Portela y coló el balón por la escuadra, para establecer el 1-0 que a la postre resultó el marcador definitivo. No llegó el empate porque Pau Polo hizo una extraordinaria parada en el minuto 94.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Pau Polo; Iker Abad, Pedro Luque (Theo Bou, min. 78), Palomares, Max Petterson; Manu Portela (Traoré, min. 84), Unai Rodríguez, Mauro Roca; Keyner Ron (Adelantado, min. 62), Dani Reyes (Hugo López, min. 62) y Joselillo Gaitán (Llopis, min. 78)

-0- Juventus: Raffaele Huli; Bassino, Rizzo (Mazur, min. 80), Bamballi; Contarini, Milia (Grelaud, min. 80), Boufandar, Merola (, Leone; Iván López (Durmisi, min. 67) y Finocchiaro (Elimoghale, min. 61).

El gol: 1-0. Min. 77: Manu Portela.

Arbitro: Christos Vergeti (Grecia). Amonestó a los locales Unai y Manu Portela; y al visitante Grelaud.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 715 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo